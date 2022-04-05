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Кулаки, пинки и таскание за волосы. Сегодняшняя акция в Праге превратилась в самосуд

Кулаки, пинки и таскание за волосы. Сегодняшняя акция в Праге превратилась в самосуд

anastasiia_kn 45
Активисты Extinction Rebellion снова заблокировали движение в Праге во вторник утром. На прошлой неделе они перекрывали движение четыре раза, а именно: на Витезной площади, на Нусельском мосту, на улице Житной и на улице Томашской возле Малостранской площади. В понедельник активисты перекрыли движение на улице Вильсонова, сегодня на выезде из тоннеля Бланка.
Кулаки, пинки и таскание за волосы. Сегодняшняя акция в Праге превратилась в самосуд

«Сегодня я увидел то, чего никогда не видел ни на каких подобных протестах ни в одной стране».

Сразу после начала протеста водители начали сигналисть, а некоторые из них выбежали из машин, чтобы выразить свое недовольство агрессией в виде ругани, нападений и вытаскивания активистов с перекрестка за одежду или даже за волосы.

«Я даже видел, как одна дама таскала за волосы на дороге барышню. Сегодня я увидела то, чего никогда не видела ни на каких протестах такого типа ни в одной стране, и я наблюдала за множеством протестов», — заявила этим утром Вероника Холцнерова, пресс-секретарь Extinction Rebellion Czech Republic.

Сегодняшняя акция традиционно завершилась прибытием милиции через десять минут. «Около восьми часов водители сообщили нам, что несколько человек заблокировали выезд из туннеля, а некоторые даже вошли в тоннель, что угрожает безопасности движения», — заявил представитель пражской полиции Ян Рыбанский. 

 

Акция превратилась в одностороннюю стычку

«Протестующие не стали сопротивляться водителям. Мы заранее договорились, что не будем иметь дело с полицией», — сказал Холькнер.

«На данный момент у нас есть информация и о том, что на месте были травмы, и о то, что никто не пострадал. На основании показаний людей мы узнаем, хотят ли они сообщить о нападении или требуется ли им лечение. Однако не исключено, что это произойдет», — добавил Рыбанский.

Через перекрытие движения активисты хотят заставить правительство снизить температуру

Активисты дорожной блокады хотят заставить правительство понизить температуру в школах и офисах, тем самым снизив зависимость страны от газа из России.

«Наша просьба очень реалистична и легко выполнима. Мы не просим запретить импорт российского газа. Мы просто хотим, чтобы правительство ввело ограничения на его потребление. Такое регулирование было бы чрезвычайно эффективным: минимум усилий, максимум производительности. Люди умирают, и совершенно аморально финансировать вторжение России в Украину, чтобы мы могли работать в перегретых офисах. Отопительный сезон обычно заканчивается не позднее мая. Не вижу причин, почему бы нам не ограничить отопление на такой короткий срок», — написала пресс-секретарь активистов в Facebook.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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