В Праге появится новая навигационная система. Тестирование начнется летом

Новый дизайн навигации появится на улицах этим летом в рамках тестирования.

В сентябре прошлого года Региональный организатор Пражского интегрированного транспорта объявил международный конкурс на новое оформление единой информационной системы для общественного транспорта и района столицы Праги. Победила чешская команда, состоящая из графической студии Side2, архитектурной студии A69 и типографской студии Superior Type. Новый дизайн навигации появится на улицах этим летом в рамках тестирования.

«Чем больше вариантов транспорта мы предлагаем, тем понятнее они должны быть»

Нынешняя навигационная система уходит своими корнями в 1970-е и 1980-е годы. Авторы новой системы хотят, чтобы благодаря своей наглядности она стала одним из символов города. Ее тестирование начнется этим летом и продлится до конца года, после чего соберут обратную связь по удобству. Постепенное внедрение новой системы начнется в 2023 году.

«В Праге появилась новая, понятная и удобная общегородская система ориентирования и навигации. Я хочу, чтобы каждый всегда легко находил информацию о своей поездке и не терялся. Это происходит, например, при поиске правильного выхода из метро на сложных пересадочных узлах, остановках и при прогулках по городу. Жители Праги могут рассчитывать на современные графические элементы и новое цифровое медиаоформление информации. Чем больше вариантов транспорта мы предлагаем, тем нагляднее они должны быть. Основой является ясность, хорошая наглядность и актуальная информация. По качеству информации и дизайна Прагу, наконец, можно сравнить с мировыми столицами, такими как Нью-Йорк или Лондон», — сказал Адам Шейнхерр, заместитель мэра Праги по транспорту.

По словам Шейнхерра, в связи со строительством метро D изменится вся транспортная схема над дверями в вагонах метро и на платформах даже на существующих маршрутах. «Я не могу себе представить, чтобы существовала информационная система прошлого века. [...] Это все равно, что поставить компас в новую машину вместо спутниковой навигации», — сказал Шейнхерр в пресс-релизе.

«Люди смогут убедиться, что они на правильном пути в общественном месте или в транспортном средстве»

По словам мэра, пилотный проект информационно-навигационной системы будет подключен к городской платформе данных с открытым исходным кодом Golemio. «Новая форма и функционал системы Čitelná Praha будут протестированы на пилотных проектах, мы позволим пассажирам прокомментировать их и только потом доработаем. Таким образом, с 2023 года пражане начнут пользоваться новой системой ориентирования в городе. При этом мы не намерены заменять сразу все существующие элементы и напрасно тратить ресурсы, напротив, мы предпочтем их постепенное внедрение там, где мы планируем реконструкции или где старые конструкции уже будут непригодны», — Зденек Гржиб.



Источник: prazska.drbna.cz

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