43 велосипедиста погибло в прошлом году на дорогах Чехии

В некоторых несчастных случаях с велосипедистами причина — неуважение водителей.

«Половина населения воспринимает отношения между велосипедистами и водителями как напряженные», — заявил министр транспорта Мартин Купка. Такое заключение основано на опросе проекта Dám respekt и BESIP. По его словам, неуважение с обеих сторон может привести к авариям, часто водители не воспринимают и не видят велосипедиста.

«Возрастная группа среди велосипедистов и электровелосипедистов больше и больше расширяется. К сожалению, уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, которые происходят наполовину по вине велосипедистов и наполовину по вине водителей, невозможно», — заявил министр транспорта Мартин Купка на конференции в среду.

На брифинге он обнародовал результаты опроса Dám respekt, который прошли более тысячи респондентов. Исследование показало, что половина населения воспринимает отношения между велосипедистами и водителями как враждебные. 66 процентов респондентов назвали себя и велосипедистами, и водителями.

В прошлом году на дорогах погибли 43 велосипедиста. Серьезно пострадали 276 человек, а легко ранены — 3297. Аварии, в которых велосипедист был без шлема, в два раза опаснее тех, в которых велосипедист был в шлеме.

Согласно опросу, 70% чехов считают, что неуважение к окружающим может привести к несчастным случаям. Самые трагические последствия – аварии автомобилей из-за велосипедиста и аварии на перекрестках. Более поздние опросы показывают, что водители часто вообще не воспринимали и не видели велосипедиста.

Проект Dám respekt также поддерживает велосипедист Роман Кройцигер. «Важно улучшить ситуацию, чтобы мы все могли находиться на дорогах», — сказал велосипедист. Послами кампании также являются теннисистка Андреа Сестини Главачкова, велосипедист Петер Саган и певец Павол Хабера.

Источник: idnes.cz