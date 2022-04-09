В Праге миллионы крыс. Скоро начнется их массовое истребление

В системах водоснабжения и канализации Праги начинают избавляться от грызунов. Там живут миллионы крыс и их численность нужно сокращать. Обработаны будут тысячи канализационных входов, но владельцам собак бояться не стоит.

«Обычно мы начинаем с городского района Праги 1. Сотрудники по борьбе с вредителями сначала начнут работу в Новом городе»

Мероприятие начали в апреле, а продлится оно до конца октября.

«Традиционно мы начинаем с городского района Праги 1. Сотрудники по борьбе с вредителями сначала начнут работу в Новом городе. Впоследствии они переместятся в другие места наибольшего риска», — заявил представитель компании Томаш Мразек в пресс-релизе.

Дератизация обработает 13,5 тысячи канализационных входов, на каждый из них будет использовано около одного килограмма приманки.

«Хозяева собак могут совершенно не беспокоиться о своих питомцах. Наши работники хранят приманки прямо в канализации, а не на поверхности», — подчеркнул Мразек.

Крысы прячутся по мусорным бакам и необработанных кустарниках

Для вытравливания крыс будет использован Hubex, приманка, подходящая для уничтожения крыс во влажной среде. В нем есть крошки хлеба, шрот, кукуруза, шоколад, жир и активный ингредиент антикоагулянт.

В пражской канализации живет несколько миллионов крыс, и их численность необходимо поддерживать на разумном уровне. Животные вынуждены выбегать на поверхность и из-за увеличения строительных работ. «Месета, населенные бездомными людьми, которые не уделяют особого внимания порядку, тоже являются проблемой», — сказал Мразек.



Источник: prazska.drbna.cz