В Праге украден нож стоимостью в десятки тысяч. Мужчина вынес его в полиэтиленовом пакете

Полиция разыскивает мужчину, укравшего дамасский нож в Праге 2. Его стоимость оценивается в несколько десятков тысяч крон.

Подозреваемый ограбил магазин на улице Мысликова в Нове-Место.

«Он воспользовался моментом, когда сотрудница вышла из помещения, ловко достал выставленный нож из витрины и спрятал его в целлофановый пакет. Затем он отправился с украденным предметом в неизвестном направлении», — заявил представитель полиции Ян Рыбанский в пресс-релизе.

Но мужчине не удалось скрыться от камер видеонаблюдения, заснявших его лицо. «Если вы его узнали позвоните по номеру 158», — сказал Рыбанский.

По словам представителя, дамасский нож ČSN 19312 стоит несколько тысяч крон.



Источник: prazska.drbna.cz

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