Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.35
USD
22.2
RUB
0.27
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04d 16 °C
В Праге украден нож стоимостью в десятки тысяч. Мужчина вынес его в полиэтиленовом пакете

В Праге украден нож стоимостью в десятки тысяч. Мужчина вынес его в полиэтиленовом пакете

anastasiia_kn 473
Полиция разыскивает мужчину, укравшего дамасский нож в Праге 2. Его стоимость оценивается в несколько десятков тысяч крон.
В Праге украден нож стоимостью в десятки тысяч. Мужчина вынес его в полиэтиленовом пакете

Подозреваемый ограбил магазин на улице Мысликова в Нове-Место. 

«Он воспользовался моментом, когда сотрудница вышла из помещения, ловко достал выставленный нож из витрины и спрятал его в целлофановый пакет. Затем он отправился с украденным предметом в неизвестном направлении», — заявил представитель полиции Ян Рыбанский в пресс-релизе.

Но мужчине не удалось скрыться от камер видеонаблюдения, заснявших его лицо. «Если вы его узнали позвоните по номеру 158», — сказал Рыбанский.

По словам представителя, дамасский нож ČSN 19312 стоит несколько тысяч крон.


Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Прага преступность Чехия
Читайте
по теме 
Рекордное количество пожаров в марте. В Праге пожарные выезжали 323 раза
06.04.2022 14:50 Общество
Рекордное количество пожаров в марте. В Праге пожарные выезжали 323 раза
162
43 велосипедиста погибло в прошлом году на дорогах Чехии
06.04.2022 10:33 Общество
43 велосипедиста погибло в прошлом году на дорогах Чехии
304
В Праге появится новая навигационная система. Тестирование начнется летом
05.04.2022 17:39 Общество
В Праге появится новая навигационная система. Тестирование начнется летом
1814
Кулаки, пинки и таскание за волосы. Сегодняшняя акция в Праге превратилась в самосуд
05.04.2022 15:55 Общество
Кулаки, пинки и таскание за волосы. Сегодняшняя акция в Праге превратилась в самосуд
17632
Последние новости:
06
апреля
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
06.04.2022 17:18 Общество
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
41
Рекордное количество пожаров в марте. В Праге пожарные выезжали 323 раза
06.04.2022 14:50 Общество
Рекордное количество пожаров в марте. В Праге пожарные выезжали 323 раза
162
7 апреля в Чехии опять будет дуть сильный ветер
06.04.2022 14:44 Общество
7 апреля в Чехии опять будет дуть сильный ветер
179
Беженцы из Украины в Чехии могут общаться с властями онлайн. Сайты перевели на украинский язык
06.04.2022 13:28 Общество
Беженцы из Украины в Чехии могут общаться с властями онлайн. Сайты перевели на украинский язык
479
Активисты перекрыли движение своими телами. Протестовали перед зданием правительства
06.04.2022 12:58 Общество
Активисты перекрыли движение своими телами. Протестовали перед зданием правительства
730
Штрафы до 100 тысяч крон: в Чехии будут наказывать за нежелательную рекламу
06.04.2022 11:05 Экономика
Штрафы до 100 тысяч крон: в Чехии будут наказывать за нежелательную рекламу
665
43 велосипедиста погибло в прошлом году на дорогах Чехии
06.04.2022 10:33 Общество
43 велосипедиста погибло в прошлом году на дорогах Чехии
304
Настоящие полицейские в Чехии обнаружили фальшивых стражей правопорядка
06.04.2022 10:11 Общество
Настоящие полицейские в Чехии обнаружили фальшивых стражей правопорядка
1596
Ипотечные кредиты банки в Чехии предлагают в среднем за 4,88%
06.04.2022 09:07 Экономика
Ипотечные кредиты банки в Чехии предлагают в среднем за 4,88%
388
05
апреля
В Праге появится новая навигационная система. Тестирование начнется летом
05.04.2022 17:39 Общество
В Праге появится новая навигационная система. Тестирование начнется летом
1814


Мобильная версия