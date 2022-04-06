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Рекордное количество пожаров в марте. В Праге пожарные выезжали 323 раза

Рекордное количество пожаров в марте. В Праге пожарные выезжали 323 раза

anastasiia_kn 162
Месяц у пожарных Праги был рекордно загруженным. В марте они выезжали на 323 пожара, а это значит, что в среднем они отправлялись на вызов более 10 раз в день.
Рекордное количество пожаров в марте. В Праге пожарные выезжали 323 раза

«Мы не помним такого количества пожаров в месяц за последние десять лет. Наиболее частой причиной была человеческая халатность, за которой следовала недоказанная вина неизвестного лица и технические неполадки», — сказал представитель пожарной охраны Мартин Кавка. Он добавил, что 91 пожар из общего числа произошел в природной среде.

По данным пожарных, ущерб от мартовских пожаров достиг девяти миллионов крон.

В дополнение к тушению пожаров они также организовали в марте центр помощи в Конгресс-центре Вышеград. Там уже обслужили более 65 тысяч беженцев.

 

Источник: prazska.drbna.cz

 

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пожарники Прага Чехия
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