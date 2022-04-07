В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции

Пожарные подразделения трех пражских станций в среду тушили пожар на крыше дома в Смихове. Они локализовали возгорание за несколько минут.
На вызов выехали пожарные части центральной, Смиховской и Петринской станций. Около 11 часов они прибыли к дому на улице Na Plzeňce в Праге 5, где произошло возгорание под крышей дома.
«Пожарным пришлось найти скрытые возгорания под крышей, использовать тепловизионную камеру, снять кровельные листы и использовать оборудование COBRA. Пожар был локализован очень быстро, за несколько минут», — сказал представитель пожарной охраны Мартин Кавка.
Источник: prazska.drbna.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии