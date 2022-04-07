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В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции

В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции

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Пожарный следователь оценил ущерб в 40 тысяч крон и назвал причиной пожара халатность при реконструкции крыши.
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции

Пожарные подразделения трех пражских станций в среду тушили пожар на крыше дома в Смихове. Они локализовали возгорание за несколько минут.

На вызов выехали пожарные части центральной, Смиховской и Петринской станций. Около 11 часов они прибыли к дому на улице Na Plzeňce в Праге 5, где произошло возгорание под крышей дома.

«Пожарным пришлось найти скрытые возгорания под крышей, использовать тепловизионную камеру, снять кровельные листы и использовать оборудование COBRA. Пожар был локализован очень быстро, за несколько минут», — сказал представитель пожарной охраны Мартин Кавка.



Источник: prazska.drbna.cz

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