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Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу

Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу

anastasiia_kn 80
Утром сотрудники полиции приехали в школу Карела Херфорта в Праге 1. Один из учеников принес нож на занятия, о чем руководство школы сообщило в полицию немедленно. Патруль забрал оружие и сопроводил мальчика на психиатрическую экспертизу.
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу

Инцидент произошел около 9 утра. «По линии 158 мы получили обращение от руководства школы, что у одного из учеников есть при себе нож», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский. Они сразу же выехали на место события и пообщались со школьником: «Мы нашли у него нож и сразу же изъяли его».

Впоследствии полиция доставила школьника в больницу для осмотра — пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова сообщила, что в больницу привезли молодого человека с психическими проблемами. Инцидент обошёлся без пострадавших, подробности в полиции не сообщили. По данным портала iDNES.cz, ученик старше пятнадцати лет.

Полиция похвалила быструю реакцию школы: «Руководство правильно оценило ситуацию и сразу же связалось с нами по линии 158».

Аналогичный случай на прошлой неделе закончился трагически — 31 марта 19-летний ученик в Праге 4 напал с мачете на одного из учителей. Мужчина не выжил. Преступник с места происшествия скрылся, полиция в тот же день задержала его в Долни Бржежанах. Предполагаемым мотивом поступка были разногласия между студентом и учителем. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
 

Источник: idnes.cz

 

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Темы
дети школы Прага Чехия преступность
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