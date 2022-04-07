Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу

Инцидент произошел около 9 утра. «По линии 158 мы получили обращение от руководства школы, что у одного из учеников есть при себе нож», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский. Они сразу же выехали на место события и пообщались со школьником: «Мы нашли у него нож и сразу же изъяли его».
Впоследствии полиция доставила школьника в больницу для осмотра — пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова сообщила, что в больницу привезли молодого человека с психическими проблемами. Инцидент обошёлся без пострадавших, подробности в полиции не сообщили. По данным портала iDNES.cz, ученик старше пятнадцати лет.
Полиция похвалила быструю реакцию школы: «Руководство правильно оценило ситуацию и сразу же связалось с нами по линии 158».
Аналогичный случай на прошлой неделе закончился трагически — 31 марта 19-летний ученик в Праге 4 напал с мачете на одного из учителей. Мужчина не выжил. Преступник с места происшествия скрылся, полиция в тот же день задержала его в Долни Бржежанах. Предполагаемым мотивом поступка были разногласия между студентом и учителем. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Источник: idnes.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии