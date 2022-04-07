Мужчина с ножом не захотел платить за такси. Он попал в руки полиции Праги

Поездка для клиента в конце концов закончилась на улице Na Poříčí, где полицейский патруль предложил ему выйти из машины, подтвердить свою личность и объяснить свои действия.
пресс-секретарь городской полиции Праги Ирена Сейфертова рассказала. что мужчина отказался подтвердить свою личность на том основании, что такая просьба является незаконной. Из-за нежелания подчиниться требованиям полиции, пришлось предпринять принудительные меры.
В итоге мужчина получил от полиции штраф в тысячу крон за неподчинение. Мужчина платить штраф отказался, поэтому делом будет заниматься соответствующий административный орган.
Источник: prazska.drbna.cz
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