Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.5
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 11 °C
Украинские дети не могут поступить в чешские средние школы. Сначала надо выучить язык

Украинские дети не могут поступить в чешские средние школы. Сначала надо выучить язык

anastasiia_kn 29652
Заинтересованность украинцев в поступлении в среднюю школу минимальна. Сначала они должны доказать знание чешского языка, который им еще не удалось выучить. По данным Ассоциации директоров средних школ, кандидаты на обучение в чешской школе должны сначала пройти языковой курс. Низкий интерес подтверждают и директора пражских средних школ, которые регистрируют единицы абитуриентов.
Украинские дети не могут поступить в чешские средние школы. Сначала надо выучить язык

«То, что они не говорят по-чешски, является большим препятствием, потому что согласно закону об образовании школы должны проверять знание чешского языка у иностранца — претендента на поступление, способен ли он учиться на нём», — говорит Рената Шейбалова, председатель Ассоциации директоров гимназий.

Украинцы, приехавшие в Чехию и желающие поступить в среднюю школу, должны исполнить те же требования, что и другие иностранцы. Согласно мерам, принятым правительством в сфере образования в связи с происходящим в Украине, кандидаты могут сдавать экзамены по математике на английском или украинском языке, но на собеседовании должны доказать, что владеют чешским языком.

У детей и подростков, бежавших с войны, было всего несколько недель, чтобы выучить язык. Для многих из них, по словам Шейбаловой, это могло быть причиной того, что они еще не обратились в школы. Существует риск того, что многие из них не продолжат обучение на следующий год.

Министерство образования заявляет, что это стандартная процедура. Хотя украинцы могут быть освобождены от экзамена по чешскому языку, необходимо пройти собеседование. 

Беженцы из Украины имели возможность подать заявление на обучение до вторника. Во вторник в полдень заявки подали 550, хотя по оценкам Министерства образования, из них могли бы получить образование в средних школах около 25 000. Точное число тех, кто мог бы поступить в среднюю школу, неизвестно.

 

Языковые курсы для подростков

Правительство готовит языковые курсы, которые могут помочь поступившим школьникам. Министерство сообщило, что готовит грант на организацию интенсивных языковых курсов для украинцев в возрасте от 14 до 18 лет. Целью этих курсов будет изучение чешского языка и подготовка к началу учебы в средней школе с сентября 2022 года.

По информации министерства, сами средние школы также могут принять участие и помочь принятым ученикам выучить чешский язык во время каникул.

Шейбалова утверждает, что было бы уместно разрешить украинцам подтверждать знание языка позже. «Я считаю, что для украинских абитуриентов было бы лучше, если бы они сначала прошли интенсивный курс чешского языка и сдали экзамен, например, в конце августа или в сентябре», — говорит она.

Возможный вариант, описанный правительством в постановлении, — это класс, предназначенный только для украинцев. Шейбалова не владеет информацией, что какая-либо гимназия уже прибегла к такой возможности. 

«А учитывая вместимость гимназий, которые обычно переполнены, я в этом сомневаюсь. Скорее, мы будем включать в чешские классы украинских учеников». 

 

Источник: idnes.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Рассказать всем:
Темы
образование Прага Чехия беженцы
Читайте
по теме 
Неуспеваемость в школе — возможная причина нападения на учителя в Праге
03.04.2022 10:12 Общество
Неуспеваемость в школе — возможная причина нападения на учителя в Праге
1462
Как записать ребенка из Украины в начальную школу в Чехии?
02.04.2022 09:00 Общество
Как записать ребенка из Украины в начальную школу в Чехии?
6576
Red Monster готовит цифровые онлайн-курсы для обучения украинских детей. Есть и бесплатный курс чешского
23.03.2022 17:22 Политика
Red Monster готовит цифровые онлайн-курсы для обучения украинских детей. Есть и бесплатный курс чешского
3293
Школы в Чехии уже начали принимать детей из Украины
07.03.2022 11:33 Политика
Школы в Чехии уже начали принимать детей из Украины
7486
Последние новости:
12
апреля
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным
12.04.2022 11:14 Общество
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным
41
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы
12.04.2022 11:15 Общество
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы
48
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
12.04.2022 09:40 Общество
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
1130
Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция
12.04.2022 08:30 Политика
Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция
1015
11
апреля
Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге
11.04.2022 19:44 Культура
Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге
551
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
11.04.2022 18:23 Общество
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
662
ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч
11.04.2022 17:24 Общество
ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч
1035
Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут
11.04.2022 16:50 Общество
Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут
329
Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля
11.04.2022 15:10 Экономика
Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля
2203
ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили
11.04.2022 14:57 Общество
ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили
2060


Мобильная версия