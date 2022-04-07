Украинские дети не могут поступить в чешские средние школы. Сначала надо выучить язык

Заинтересованность украинцев в поступлении в среднюю школу минимальна. Сначала они должны доказать знание чешского языка, который им еще не удалось выучить. По данным Ассоциации директоров средних школ, кандидаты на обучение в чешской школе должны сначала пройти языковой курс. Низкий интерес подтверждают и директора пражских средних школ, которые регистрируют единицы абитуриентов.

«То, что они не говорят по-чешски, является большим препятствием, потому что согласно закону об образовании школы должны проверять знание чешского языка у иностранца — претендента на поступление, способен ли он учиться на нём», — говорит Рената Шейбалова, председатель Ассоциации директоров гимназий.

Украинцы, приехавшие в Чехию и желающие поступить в среднюю школу, должны исполнить те же требования, что и другие иностранцы. Согласно мерам, принятым правительством в сфере образования в связи с происходящим в Украине, кандидаты могут сдавать экзамены по математике на английском или украинском языке, но на собеседовании должны доказать, что владеют чешским языком.

У детей и подростков, бежавших с войны, было всего несколько недель, чтобы выучить язык. Для многих из них, по словам Шейбаловой, это могло быть причиной того, что они еще не обратились в школы. Существует риск того, что многие из них не продолжат обучение на следующий год.

Министерство образования заявляет, что это стандартная процедура. Хотя украинцы могут быть освобождены от экзамена по чешскому языку, необходимо пройти собеседование.

Беженцы из Украины имели возможность подать заявление на обучение до вторника. Во вторник в полдень заявки подали 550, хотя по оценкам Министерства образования, из них могли бы получить образование в средних школах около 25 000. Точное число тех, кто мог бы поступить в среднюю школу, неизвестно.

Языковые курсы для подростков

Правительство готовит языковые курсы, которые могут помочь поступившим школьникам. Министерство сообщило, что готовит грант на организацию интенсивных языковых курсов для украинцев в возрасте от 14 до 18 лет. Целью этих курсов будет изучение чешского языка и подготовка к началу учебы в средней школе с сентября 2022 года.

По информации министерства, сами средние школы также могут принять участие и помочь принятым ученикам выучить чешский язык во время каникул.

Шейбалова утверждает, что было бы уместно разрешить украинцам подтверждать знание языка позже. «Я считаю, что для украинских абитуриентов было бы лучше, если бы они сначала прошли интенсивный курс чешского языка и сдали экзамен, например, в конце августа или в сентябре», — говорит она.

Возможный вариант, описанный правительством в постановлении, — это класс, предназначенный только для украинцев. Шейбалова не владеет информацией, что какая-либо гимназия уже прибегла к такой возможности.

«А учитывая вместимость гимназий, которые обычно переполнены, я в этом сомневаюсь. Скорее, мы будем включать в чешские классы украинских учеников».

Источник: idnes.cz