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Чехи массово оформляют загранпаспорта из-за страха перед войной. Прага 10 побила рекорд

Чехи массово оформляют загранпаспорта из-за страха перед войной. Прага 10 побила рекорд

anastasiia_kn 1942
В марте район Прага 10 выдал рекордное количество паспортов. За документами обратились почти две тысячи человек, что в три раза больше, чем в предыдущие месяцы. Одной из причин повышенного интереса является опасение возможного военного конфликта в Чехии.
Чехи массово оформляют загранпаспорта из-за страха перед войной. Прага 10 побила рекорд

За март месяц, т. е. за двадцать три его рабочих дня, граждане подали 1921 заявления на оформление и забрали 1937 готовых паспортов. По данным Районного управления Праги 10, заявлений было почти в три раза больше обычного, а готовых паспортов выдали больше в четыре раза.

 «Для представления: десять лет назад было 591 и 494. В этом году скачок, несомненно, связан с войной в Украине. Сами люди говорят нам, что они боятся того, что может случиться, и хотят иметь возможность немедленно уехать, если это необходимо», — сказала секретарь офиса Яна Хаталова в пресс-релизе.

Всего за оформление заплатили более миллиона крон

«Отдел проездных документов побил рекорды и по другой статистике. Например, в марте этого года мы собрали более миллиона крон в виде административных сборов, что почти в пять раз превышает средний показатель», — добавила секретарь.

Отдел проездных документов в офисе работает с 2000 года, до этого паспорта выдавались полицией.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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