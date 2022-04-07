Строительство новой линии пражского метро D начнется во второй половине апреля

Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Даниэль Шабик.
Будет создана первая часть маршрута от Панкраца до Нове Дворы, затраты должны составить примерно 52,09 миллиарда крон, включая инфляцию.
После завершения первого участка от Панкраца до Нове Дворы строительство продолжится до Писницкого депо, а в будущем будет построен участок от Панкраца до Площади Миру.
В начале этого года DPP завершила геологическое исследование, которое она провела в четырех местах в Панкраце. В конце марта компания получила разрешение на строительство — сейчас идет подготовка.
Источник: seznamzpravy.cz
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