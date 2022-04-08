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«Субботник» в Праге от украинских беженцев в знак благодарности

«Субботник» в Праге от украинских беженцев в знак благодарности

anastasiia_kn 1421
Беженцы, которые приехали в Прагу, запланировали уборку в субботу, 9 апреля на волонтерских началах. Организаторы мероприятия заявляют, что это форма благодарности всем, кто помогает народу Украины.
«Субботник» в Праге от украинских беженцев в знак благодарности

Уборка будет происходить в районах Праги 7 или Праги 10. Прага 7 поддержит мероприятие, предоставив уборочное оборудование и помогая вывезти мусор.

«Я пытался объяснить нашим новым украинским соседям, что мы и так благодарны за то, что их мужчины, женщины, братья, сестры, отцы и матери борются за нас и нашу свободу прямо сейчас на территории Украины. И все же они хотят помочь Праге», — заявил мэр Праги 7 Ян Чижинский в пресс-релизе.

 

«Мы организуем уборку в знак благодарности за всех нас»

Волонтеры встретятся в 9 утра у магазина Žabka на углу улиц Делницка и Комунарду. В мероприятии также примут участие чешские волонтеры.

«Мы организуем уборку в знак благодарности за всех наших людей, которые получили прекрасный прием и большую помощь. Мы хотим сделать хоть что-то взамен», — сказала организатор мероприятия Мария, которая родом из Украины, но уже несколько лет живет в Праге. Учитывая большой интерес, организаторы рассматривают возможность продолжения подобных мероприятий в других местах столицы.

 

Источник: prazska.drbna.cz

 

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украинцы Украина Прага Чехия
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