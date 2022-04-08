Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.46
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Новый трамвайный маршрут от Сидлиште Баррандов до Холине начнет ездить в субботу

Новый трамвайный маршрут от Сидлиште Баррандов до Холине начнет ездить в субботу

anastasiia_kn 354
Первые регулярные трамвайные маршруты будут курсировать по новой линии в Праге 5 от Сидлиште Баррандов до Холине в субботу. Cтроительство длилось менее десяти месяцев, построено две новые современные остановки. Все обошлось в 260 миллионов крон.
Новый трамвайный маршрут от Сидлиште Баррандов до Холине начнет ездить в субботу

Транспортная компания получила субсидию от европейских фондов на строительство

На километровой линии были созданы две новые остановки: площадь Ольги Шейнпфлуговой и Холине. Они оснащены электронной информационной системой, предоставляющей онлайн-информацию о расписании. Пражская транспортная компания объявила на своем веб-сайте, что она также модернизировала остановку Sídliště Barrandov.

Все строительство обошлось в 260 миллионов крон, из которых 200 миллионов Dopravní podnik получил из европейских фондов.

«Маршрут №5 будет продлен до Голины, однако до понедельника, 11 апреля, на Голину будет временно доставлять маршрут № 4 в связи с ремонтом трамвайной развязки «Андел». От 12 апреля будет ездить как запланировано», — сообщили в транспортной компании.

Источник: prazska.drbna.cz

Рассказать всем:
Темы
транспорт Прага Чехия
Читайте
по теме 
В Праге появится новая навигационная система. Тестирование начнется летом
05.04.2022 17:39 Общество
В Праге появится новая навигационная система. Тестирование начнется летом
2641
Устранена неисправность на зелёной линии метро в Праге
05.04.2022 11:21 Общество
Устранена неисправность на зелёной линии метро в Праге
1373
В Праге мужчина прыгнул под поезд в метро
31.03.2022 09:13 Общество
В Праге мужчина прыгнул под поезд в метро
2121
С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров
31.03.2022 08:31 Экономика
С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров
9271
Последние новости:
08
апреля
«Субботник» в Праге от украинских беженцев в знак благодарности
08.04.2022 16:26 Общество
«Субботник» в Праге от украинских беженцев в знак благодарности
1421
Четыре контактных зоопарка в Чехии, где можно погладить животных
08.04.2022 15:04 Общество
Четыре контактных зоопарка в Чехии, где можно погладить животных
2122
В Чехии мошенники выманили у пожилых людей 234 миллиона крон
08.04.2022 15:25 Общество
В Чехии мошенники выманили у пожилых людей 234 миллиона крон
515
Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс
08.04.2022 13:17 Культура
Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс
1448
С 9 апреля отменяются все карантинные меры для прибывающих в Чехию из-за границы
08.04.2022 13:27 Коронавирус
С 9 апреля отменяются все карантинные меры для прибывающих в Чехию из-за границы
1140
Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней
08.04.2022 12:35 Общество
Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней
906
Новое направление для безопасных инвестиций в недвижимость. Ubytovací jednotky — законодательство, финансирование и новые проекты
08.04.2022 10:18 Авторские колонки
Новое направление для безопасных инвестиций в недвижимость. Ubytovací jednotky — законодательство, финансирование и новые проекты
657
Уровень безработицы в Чехии немного снизился
08.04.2022 10:18 Экономика
Уровень безработицы в Чехии немного снизился
483
В Остраве произошел взрыв, один человек погиб
08.04.2022 09:30 Общество
В Остраве произошел взрыв, один человек погиб
1062
В Чехии зафиксирована новая мутация коронавируса XE
08.04.2022 08:45 Коронавирус
В Чехии зафиксирована новая мутация коронавируса XE
1336


Мобильная версия