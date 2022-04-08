Новый трамвайный маршрут от Сидлиште Баррандов до Холине начнет ездить в субботу

Первые регулярные трамвайные маршруты будут курсировать по новой линии в Праге 5 от Сидлиште Баррандов до Холине в субботу. Cтроительство длилось менее десяти месяцев, построено две новые современные остановки. Все обошлось в 260 миллионов крон.

Транспортная компания получила субсидию от европейских фондов на строительство

На километровой линии были созданы две новые остановки: площадь Ольги Шейнпфлуговой и Холине. Они оснащены электронной информационной системой, предоставляющей онлайн-информацию о расписании. Пражская транспортная компания объявила на своем веб-сайте, что она также модернизировала остановку Sídliště Barrandov.

Все строительство обошлось в 260 миллионов крон, из которых 200 миллионов Dopravní podnik получил из европейских фондов.

«Маршрут №5 будет продлен до Голины, однако до понедельника, 11 апреля, на Голину будет временно доставлять маршрут № 4 в связи с ремонтом трамвайной развязки «Андел». От 12 апреля будет ездить как запланировано», — сообщили в транспортной компании.

Источник: prazska.drbna.cz