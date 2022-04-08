Новый трамвайный маршрут от Сидлиште Баррандов до Холине начнет ездить в субботу

Транспортная компания получила субсидию от европейских фондов на строительство
На километровой линии были созданы две новые остановки: площадь Ольги Шейнпфлуговой и Холине. Они оснащены электронной информационной системой, предоставляющей онлайн-информацию о расписании. Пражская транспортная компания объявила на своем веб-сайте, что она также модернизировала остановку Sídliště Barrandov.
Все строительство обошлось в 260 миллионов крон, из которых 200 миллионов Dopravní podnik получил из европейских фондов.
«Маршрут №5 будет продлен до Голины, однако до понедельника, 11 апреля, на Голину будет временно доставлять маршрут № 4 в связи с ремонтом трамвайной развязки «Андел». От 12 апреля будет ездить как запланировано», — сообщили в транспортной компании.
Источник: prazska.drbna.cz