Украинцы приступили к уборке улиц Праги в благодарность за помощь

Несколько десятков украинских беженцев, в основном женщины, вышли в субботу на улицы Праги 7 и 10 с пластиковыми пакетами в руках. В благодарность за убежище, которое они нашли здесь, они решили добровольно помочь с общественной уборкой.

Об инициативе сообщил мэр Праги 7 Ян Чижинский

«Один из троллей иронично написал, что придет посмотреть, сколько украинцев приедет убирать Прагу 7. Жаль, что тролль не пришел. Он был бы удивлен. Теперь наши новые украинские соседи убирают в Праге 7 и 10 во многих местах», — сказал Чижинский.

Украинцы, которым перед войной пришлось бежать и сейчас они живут в Праге, не боятся работы и доказали, что с радостью помогают убирать чешскую столицу.

«По крайней мере, мы хотим что-то сделать для Праги, она очень много сделала для украинцев», — такое сообщение послала Чижинскому одна из участниц акции Мария.

Источник: novinky.cz