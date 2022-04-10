Украинцы приступили к уборке улиц Праги в благодарность за помощь

Об инициативе сообщил мэр Праги 7 Ян Чижинский
«Один из троллей иронично написал, что придет посмотреть, сколько украинцев приедет убирать Прагу 7. Жаль, что тролль не пришел. Он был бы удивлен. Теперь наши новые украинские соседи убирают в Праге 7 и 10 во многих местах», — сказал Чижинский.
Украинцы, которым перед войной пришлось бежать и сейчас они живут в Праге, не боятся работы и доказали, что с радостью помогают убирать чешскую столицу.
«По крайней мере, мы хотим что-то сделать для Праги, она очень много сделала для украинцев», — такое сообщение послала Чижинскому одна из участниц акции Мария.
Источник: novinky.cz