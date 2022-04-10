Слон ранил сотрудника в пражском зоопарке

В воскресенье слониха Тамара ранила сотрудницу Пражского зоопарка. 31-летнюю женщину пришлось доставить в больницу парамедикам с травмами таза, груди и руки, сообщила пресс-секретарь спасательной службы Праги Яна Поштова.

Зоопарк написал на своем сайте, что, согласно предварительному расследованию, сотрудники зоопарка не совершили ошибки, а наоборот оперативно отреагировали на ситуацию.

Спасатели выехали в зоопарк Трои около 08:00 утра. «Мы направили на место медико-спасательную бригаду и инспектора. 31-летняя сотрудница зоопарка получила травмы таза и грудной клетки, она все время была в сознании», — сказала Поштова. Женщину доставили в Центральный военный госпиталь.

Пресс-секретарь зоопарка Дана Алена Мадерова заявила, что это чрезвычайное событие. «Признаюсь, о таких случаях я ничего не знаю. У нас есть правила безопасности, и ничего подобного обычно у нас не происходит», — сказала она. Зоопарк продолжит информировать о событии после расследования.

Слонов в Пражском зоопарке разводят с 1933 года. В настоящее время в саду живут девять слонов, самые младшие из которых — две слонихи, родившиеся в марте и мае 2020 года. Мать одной из них — Тамара, родом из Шри-Ланка. В 2013 году в зоопарке появился новый комплекс под названием «Долина слонов», который обошелся в 500 миллионов крон.

Источник: novinky.cz