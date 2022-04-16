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Чехия отменила дорожные сборы для гуманитарных поездок. Включая легковые и грузовые автомобили

Чехия отменила дорожные сборы для гуманитарных поездок. Включая легковые и грузовые автомобили

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Исключение распространяется на все гуманитарные поездки, т.е. на всех, кто занимается помощью Украине.
Чехия отменила дорожные сборы для гуманитарных поездок. Включая легковые и грузовые автомобили

Волна солидарности с Украиной распространяется по Чехии. Люди стараются привести беженцев с границ и, наоборот, также ввозят гуманитарную помощь из наборов продуктов питания, лекарств или предметов повседневного обихода. Государство решило помочь и снимает плату за проезд для всех, кто участвует в любой гуманитарной поездке. Это касается как легковых автомобилей, так и автобусов или грузовиков.

Грузовики должны быть зарегистрированы

В последние дни к границе направляются даже те, кто избегает автомагистралей, и теперь им больше не нужно иметь дело с пошлиной. 

«Наши граждане активно участвуют в помощи украинцам. Мы также хотели бы поблагодарить их и в то же время максимально поддержать эту деятельность. Избавленеие от пошлины для людей, занимающихся перевозкой гуманитарной помощи, позволит максимально сосредоточить финансовую помощь на гуманитарных целях», — говорит министр транспорта Мартин Купка.

Бесплатный проезд будет применяться на время действия чрезвычайной ситуации. Для автомобилей массой более 3,5 тонн перевозчик заполняет только онлайн-форму и, при наличии бортового устройства, перед поездкой звонит администратору системы взимания платы по информационной линии. Подробная инструкция на чешском: mytocz.eu 

Водителям автомобилей до 3,5 тонн не нужно заранее сообщать о гуманитарной поездке.

Отказ от оплаты за проезд также распространяется на легковые автомобили с украинскими номерными знаками, которые будут использовать сеть платных автомагистралей на пути к безопасному месту во время чрезвычайной ситуации. Полиция и таможенная администрация уже проинформирована о новом регламенте. Однако она обеспечит, чтобы бесплатно ездили только автомобили, доставляющие гуманитарную помощь.


Источник: autosalon.tv, mdcr.cz

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Автомобили дороги Чехия
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