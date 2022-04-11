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Видео: Вандал разбил экран карты в торговом центре на Ходове. Мужчине грозит до года лишения свободы

Видео: Вандал разбил экран карты в торговом центре на Ходове. Мужчине грозит до года лишения свободы

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Неизвестный мужчина не смог сдержать эмоций в торговом центре Праги 4 и кулаком разбил экран интерактивной карты. Полиция разыскивает его в связи с нанесенным ущербом в размере тринадцати тысяч крон.
Видео: Вандал разбил экран карты в торговом центре на Ходове. Мужчине грозит до года лишения свободы

В конце марта разыскиваемый посетил торговый центр на улице Розтыльска в Ходове и попытался найти информацию на интерактивной карте.

«Его попытка определить местонахождение явно не принесла результата, поэтому он несколько раз ударил карту кулаком. Этим действием неизвестный мужчина, возможно, выплеснул свой гнев, но он также причинил ущерб в размере почти тринадцати тысяч крон», — заявила пресс-секретарь полиции Мартина Шприслова в пресс-релизе.

По подозрению в совершении преступления следователи разыскивают мужчину, причинившего ущерб. Если его поймают и осудят, ему грозит до одного года за решеткой.

«Полиция предоставила видео с камеры мужчины. Если вы его знаете, позвоните по номеру 158», — сказал представитель пресс-службы.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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преступность Чехия Прага
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