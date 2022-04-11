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У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать

У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать

anastasiia_kn 1305
«Радикальный активизм только вредит, потому что отвлекает внимание от значимых проектов и инноваций».
У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать

Мэр Праги Зденек Гржиб призвал активистов движения Extinction Rebellion перестать перекрывать дороги в качестве протеста. За последние две недели они восемь раз сидели и лежали на дорогах столицы.

«Сегодня я призвал их воздержаться от действий, которые “берут в заложники” жителей Праги. Опасность их действий уже проявилась, когда они заблокировали машину скорой помощи с пациентом», — написал Зденек Гржиб (Пираты) в Facebook в субботу.

Активисты пытаются продвигать инициативу 3°C для Украины, которая требует от правительства снизить температуру в школах, офисах и торговых помещениях. «Это абсолютный минимум того, что мы можем и должны сделать, чтобы остановить Путина от финансирования вторжения в Украину и постепенно избавиться от зависимости от авторитарного режима. Мы будем продолжать акции протеста до тех пор, пока правительство Чехии не примет нашу просьбу», — написали они в Facebook.

Однако, по словам Гржиба, город делает достаточно для экологии. «Но радикальный активизм только вредит этим усилиям, потому что отвлекает внимание от значимых проектов и инноваций», — пояснил он.

Источник: prazska.drbna.cz

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