ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили

Пражские полицейские разыскивают мужчину, который напал на человека в Праге 6. Ударил кулаками и ногой после того, как потерпевший отказался дать ему сигарету. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Нападение произошло в субботу, 19 марта, перед домом на улице Неванова в Ржепах.

«Около 10 часов вечера потерпевший отказался дать незнакомцу сигарету и предположил, что на этом все дело закончилось. К сожалению, он ошибся. Отказ мужчину так разозлил, что он несколько раз ударил потерпевшего кулаком по голове, да так сильно, что тот упал с лестницы. Там нападавший несколько раз ударил его по туловищу, прежде чем убежать», — заявил представитель полиции Ян Рыбанский в пресс-релизе.

Лицо преступника зафиксировала камера видеонаблюдения в доме — если вы его узнали, позвоните по номеру 158.



Источник: prazska.drbna.cz

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