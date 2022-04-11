Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут

Техническое управление дорог приступили к работам по благоустройству набережной Сметаны и части набережной Масарика в понедельник — расширяют тротуар, переносят остановки, сажают новые деревья, меняют скамейки. Работа будет выполнена без ограничения движения, продлится до конца июня и обойдется в 41 миллион крон.

Начало работ в Карловых Лазнях

На набережной Сметаны тротуар с восточной стороны будет значительно расширен, а автомобили будут ходить по трамвайным путям. Трамвайная остановка Karlovy Lázně будет двухсторонней, а остановка Národní divadlo возле Hollaru переместится на уровень Žofín, где будут ходить трамваи в обоих направлениях.

По словам заместителя мэра по транспорту Адама Шейнхерра, работы начались в понедельник в Карловых Лазнях. «Работы будут проходить без ограничений движения, движение будет сохранено на набережной Сметаны, но будет перемещено с одной полосы на трамвайную», — сказал Шейнхерр.

Исчезнут места, где сейчас стоят автомобили, по словам депутата, останется лишь несколько мест для парковки. Шейнхерр добавил, что 80 процентов набережной используется пешеходами и пассажирами общественного транспорта. «С видом на Малу Страну это самая красивая набережная в мире, поэтому общественное пространство заслуживает того, чтобы быть на высшем уровне», — сказал он.

Бетонные скамейки заменят на новые

В прошлом году техуправление дорог высадило десять деревьев на противоположном тротуаре у реки, а теперь, по словам депутата, бетонные скамейки исчезнут и заменятся новыми.



Источник: prazska.drbna.cz

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