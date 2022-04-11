ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч

Полиция разыскивает людей, которые ворвались в пожарно-спасательную часть в Йиноницах и похитили оборудование транспортных средств на сотни тысяч крон. Если их признают виновными, они могут провести в тюрьме до пяти лет.

Взяли плоскогубцы и блок питания

Кража произошла на улице Йиноницкой в ​​воскресенье, 3 апреля, рано утром. Неизвестные проникли внутрь через окно на первом этаже, которое силой открыли.

«В течение нескольких десятков минут они обыскали оборудование машин в гаражах и выкрали из них вещи на сумму более трехсот тридцати тысяч крон», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский в пресс-релизе.

Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы

«Дело расследуется по фактам кражи и порчи чужого имущества, за которые в случае поимки и осуждения грозит до пяти лет лишения свободы», — добавил Рыбанский.

Если вы узнали подозреваемых, позвоните по номеру 158.

Источник: prazska.drbna.cz

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