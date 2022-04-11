ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч

Взяли плоскогубцы и блок питания
Кража произошла на улице Йиноницкой в воскресенье, 3 апреля, рано утром. Неизвестные проникли внутрь через окно на первом этаже, которое силой открыли.
«В течение нескольких десятков минут они обыскали оборудование машин в гаражах и выкрали из них вещи на сумму более трехсот тридцати тысяч крон», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский в пресс-релизе.
Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы
«Дело расследуется по фактам кражи и порчи чужого имущества, за которые в случае поимки и осуждения грозит до пяти лет лишения свободы», — добавил Рыбанский.
Если вы узнали подозреваемых, позвоните по номеру 158.
Источник: prazska.drbna.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: