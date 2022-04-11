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Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
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Когда собака так и не смогла выбраться, ее владелица позвонила в службу спасения. Собаку в итоге пришлось выручать прибывшим на место пожарным.
Собака исчезла в яме в земле сегодня днем на улице Na Vidouli в Праге 5. Пожарные прибыли на место в 12:10, и ее спасение заняло у них около десяти минут.
Дыра в земле была глубиной три метра.
Источник: prazska.drbna.cz
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