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Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным

Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным

anastasiia_kn 19
Когда собака так и не смогла выбраться, ее владелица позвонила в службу спасения. Собаку в итоге пришлось выручать прибывшим на место пожарным.
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным

Собака исчезла в яме в земле сегодня днем ​​на улице Na Vidouli в Праге 5. Пожарные прибыли на место в 12:10, и ее спасение заняло у них около десяти минут.

Дыра в земле была глубиной три метра.

Источник: prazska.drbna.cz

 

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пожарники Прага Чехия
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