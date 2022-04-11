Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным

Когда собака так и не смогла выбраться, ее владелица позвонила в службу спасения. Собаку в итоге пришлось выручать прибывшим на место пожарным.

Собака исчезла в яме в земле сегодня днем ​​на улице Na Vidouli в Праге 5. Пожарные прибыли на место в 12:10, и ее спасение заняло у них около десяти минут.

Дыра в земле была глубиной три метра.

A ještě video ze záchrany psa ✌️ https://t.co/aQHs3dXRqA pic.twitter.com/rJ9MQrFVjc — Hasiči Praha (@HasiciPraha) April 11, 2022

Источник: prazska.drbna.cz