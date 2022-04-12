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Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным

Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным

anastasiia_kn 41
Праги одобрила субсидию городским районам для помощи бездомным. В общей сложности они выделили 9 миллионов крон на доступные услуги и проекты по трудоустройству и жилью.
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным

«Рад, что ряд районов города откликаются на призыв столицы к проектам в сфере помощи бездомным и в этом году, и таким образом мы развиваем системное сотрудничество в сфере социальной политики. Претенденты смогли представить проекты в двух областях: первая предназначена в первую очередь для поддержки доступных услуг, а вторая область касается трудоустройства и жилья бездомных», — сказала Милена Джонова (советник по социальной политике и здравоохранению) в пресс-релизе.

В сфере поддержки выездной работы с бездомными на уровне муниципалитета приняли участие 16 городских округов. Вместе они разделят 2,6 миллиона крон. Восемь округов получат финансирование для проектов, поддерживающих трудоустройство бездомных, а два направят деньги на стабилизацию положения уязвимых арендаторов жилья. На эти цели Прага выделит 6,4 миллиона крон.

Районы города получат финансирование при условии, что они реализуют не менее пятнадцати процентов от общей стоимости проекта или закончат проект до конца 2022 года. Однако намерение советников еще предстоит утвердить совету.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
бездомные Прага финансовая помощь
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