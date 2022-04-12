Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны

​Пражский центр помощи беженцам из Украины с четверга, 14 апреля, будет находиться в здании Central Group возле станции метро «Высочанска», куда он переедет из пражского Конгресс-центра.

Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб. Директор Central Group Душан Куновски добавил, что после окончания деятельности центра компания хочет предоставить здание Праге 9 для образовательных целей.

Пожарные уже несколько дней постепенно перемещают технику. По словам Гржиба, работа в Конгресс-центре завершится в среду в 17:00, а в Высочанах центр откроется в 8:00 в четверг. Central Group бесплатно предоставила городу бывшую штаб-квартиру Komerční banka, а также оплатит расходы на работу центра, которые оцениваются в 7 миллионов крон. Договор пока заключен сроком на полгода «Конечно, мы продлим его в случае необходимости», — сказал Куновски.

Причиной переезда являются уже запланированные мероприятия в Конгресс-центре, в том числе в связи с председательством Чехии в Европейском союзе. По сравнению с ККТ пропускная способность в Высочанах составит около 75%, ежедневно там смогут обслуживаться до 2700 человек. По словам мэра Гржиба, этого должно быть достаточно, учитывая текущее количество беженцев, которое составляет от 500 до 1000 человек в день. В начале войны центр обслуживал 3000 и более человек в день. Рекордным днем ​​стало 9 марта, когда здесь были зарегстрированы 3667 человек.

По данным Министерства внутренних дел, на сегодняшний день документы на проживание в Праге получили около 67 тысяч украинских беженцев. Всего в Чехии беженцам было выдано 283 000 специальных виз.

Источник: ceskenoviny.cz

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