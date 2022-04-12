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Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны

Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны

420on.cz 332
​Пражский центр помощи беженцам из Украины с четверга, 14 апреля, будет находиться в здании Central Group возле станции метро «Высочанска», куда он переедет из пражского Конгресс-центра.
Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны

Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб. Директор Central Group Душан Куновски добавил, что после окончания деятельности центра компания хочет предоставить здание Праге 9 для образовательных целей.

Пожарные уже несколько дней постепенно перемещают технику. По словам Гржиба, работа в Конгресс-центре завершится в среду в 17:00, а в Высочанах центр откроется в 8:00 в четверг. Central Group бесплатно предоставила городу бывшую штаб-квартиру Komerční banka, а также оплатит расходы на работу центра, которые оцениваются в 7 миллионов крон. Договор пока заключен сроком на полгода «Конечно, мы продлим его в случае необходимости», — сказал Куновски.

Причиной переезда являются уже запланированные мероприятия в Конгресс-центре, в том числе в связи с председательством Чехии в Европейском союзе. По сравнению с ККТ пропускная способность в Высочанах составит около 75%, ежедневно там смогут обслуживаться до 2700 человек. По словам мэра Гржиба, этого должно быть достаточно, учитывая текущее количество беженцев, которое составляет от 500 до 1000 человек в день. В начале войны центр обслуживал 3000 и более человек в день. Рекордным днем ​​стало 9 марта, когда здесь были зарегстрированы 3667 человек.

По данным Министерства внутренних дел, на сегодняшний день документы на проживание в Праге получили около 67 тысяч украинских беженцев. Всего в Чехии беженцам было выдано 283 000 специальных виз.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
беженцы Прага Чехия украинцы Украина
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