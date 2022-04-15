Make Art Not War в Чехии. Приглашаются известные художники-дизайнеры плакатов для благотворительной акции помощи Украине

Приглашают известных творческих людей — художников/дизайнеров, которые внесут свою лепту и могут безвозмездно предоставить пректу свою оригинальную работу.
Чем конкретно можно помочь?
— Оформите плакат/работу в формате А2, выражающий ваше отношение к происходящим событиям, прикрепите (по желанию) свое обращение.
— Изображение темы — на ваше усмотрение. Сферы организации, которая занимается проектом, – это спорт и искусство. Если тема движения появится в плакате, это будет плюсом. Однако сам факт вашего сообщения важнее.
— Пришлите данные, дайте организации разрешение (лицензию) на печать и продажу (плакат будет предназначен только для целей благотворительной продажи и продвижения проекта в СМИ).
Порекомендуйте инициативу другим. Если у вас есть знакомые художники/дизайнеры из Украины, а также со всего мира, которые могли бы поучаствовать, сообщите организатору. Работы будут выкладывать по мере сил, но «вчера было уже поздно», как говорит организотор.
Контакты:
Ян Дворжак
+420 604 973 282
Источник: makeartnotwar.cz
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