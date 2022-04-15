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Make Art Not War в Чехии. Приглашаются известные художники-дизайнеры плакатов для благотворительной акции помощи Украине

Make Art Not War в Чехии. Приглашаются известные художники-дизайнеры плакатов для благотворительной акции помощи Украине

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Проект MAKE ART NOT WAR инициировал сбор благотворительных плакатов. Доходы от их продажи пойдут в Украину, в частности, через публичный счет для сбора SOS Украина, созданный организацией Člověk v tísni.
Make Art Not War в Чехии. Приглашаются известные художники-дизайнеры плакатов для благотворительной акции помощи Украине

Приглашают известных творческих людей — художников/дизайнеров, которые внесут свою лепту и могут безвозмездно предоставить пректу свою оригинальную работу. 

 

Чем конкретно можно помочь?

— Оформите плакат/работу в формате А2, выражающий ваше отношение к происходящим событиям, прикрепите (по желанию) свое обращение.

— Изображение темы — на ваше усмотрение. Сферы организации, которая занимается проектом, – это спорт и искусство. Если тема движения появится в плакате, это будет плюсом. Однако сам факт вашего сообщения важнее.

— Пришлите данные, дайте организации разрешение (лицензию) на печать и продажу (плакат будет предназначен только для целей благотворительной продажи и продвижения проекта в СМИ). 
 

Порекомендуйте инициативу другим. Если у вас есть знакомые художники/дизайнеры из Украины, а также со всего мира, которые могли бы поучаствовать, сообщите организатору. Работы будут выкладывать по мере сил, но «вчера было уже поздно», как говорит организотор.

 

Контакты:

Ян Дворжак

[email protected]

+420 604 973 282

Источник: makeartnotwar.cz 

 

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Темы
искусство Чехия Украина
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