Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге

Засунул сигареты себе в рюкзак
Подозреваемый зашел в магазин вечером, закупился и ушел. После он снова вернулся в магазин и прошел в помещение, предназначенное для работников магазина.
«Поскольку продавец потерял мужчину из виду, он решил проверить помещение, куда часто по ошибке заходят покупатели. В тот момент, когда он открыл дверь, его подозрения подтвердились. Подозреваемый набивал свой рюкзак пачками сигарет», — сообщила пресс-секретарь полиции Мартина Сприслова.
Оскорбление и нападение на продавца
Вор словесно и физически напал на продавца, угрожая ударить его. После он выбежал из магазина, но продавец последовал за ним. «От волнения он уронил рюкзак и продолжил бежать. Если вы знаете подозреваемого, звоните по номеру 158», — звонит Сприслова.
Если его поймают и осудят, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Источник: prazska.drbna.cz
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