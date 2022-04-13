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Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге

Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге

anastasiia_kn 160
Полиция Праги разыскивает мужчину, который украл сигареты в магазине в Кобылисах. Когда продавец поймал его на месте преступления, вор напал на него и скрылся. Хотя он в замешательстве выбросил украденное, ему грозит два года тюрьмы.
Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге

 Засунул сигареты себе в рюкзак

Подозреваемый зашел в магазин вечером, закупился и ушел. После он снова вернулся в магазин и прошел в помещение, предназначенное для работников магазина.

«Поскольку продавец потерял мужчину из виду, он решил проверить помещение, куда часто по ошибке заходят покупатели. В тот момент, когда он открыл дверь, его подозрения подтвердились. Подозреваемый набивал свой рюкзак пачками сигарет», — сообщила пресс-секретарь полиции Мартина Сприслова.

 

Оскорбление и нападение на продавца

Вор словесно и физически напал на продавца, угрожая ударить его. После он выбежал из магазина, но продавец последовал за ним. «От волнения он уронил рюкзак и продолжил бежать. Если вы знаете подозреваемого, звоните по номеру 158», — звонит Сприслова.

Если его поймают и осудят, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
преступность Чехия Прага
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