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Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца

Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца

anastasiia_kn 168
Городской совет Праги откладывает дела о незаконной парковке автомобилей с украинскими номерами в синих зонах, поскольку Украина не входит в ЕС и нет возможности найти владельцев по европейской базе данных. Об этом сообщил официальный представитель города Вит Хофман.
Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца

Парковочные зоны в мегаполисе охраняются в основном за счет наблюдения за автомобилями с помощью камер, которые снимают номерные знаки и сравнивают их с реестром выданных разрешений на парковку. Если припаркованного транспортного средства нет в базе данных, дело направляется в производство по делу о проступке. 

«Если водитель транспортного средства не будет обнаружен и идентифицирован на месте в случае с беженцами из Украины, этот вопрос, скорее всего, будет отложен. Благодаря европейской директиве Чехия может заглянуть в реестры транспортных средств других государств-членов, но это не относится к транспортным средствам, зарегистрированным в Украине», — сказал Хофман.

В некоторых районах города регистрируют жалобы жителей на парковку украинских автомобилей в синих зонах. 

«Я могу подтвердить, что к нам обращаются граждане, которые в основном предупреждают о неправильно припаркованных украинских автомобилях по телефону», — сказал Ян Хамник, представитель Праги 10. Он добавил, что мэрия передает предложения в городскую полицию.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Автомобили Украина украинцы Прага Чехия
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