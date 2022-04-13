Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца

Парковочные зоны в мегаполисе охраняются в основном за счет наблюдения за автомобилями с помощью камер, которые снимают номерные знаки и сравнивают их с реестром выданных разрешений на парковку. Если припаркованного транспортного средства нет в базе данных, дело направляется в производство по делу о проступке.
«Если водитель транспортного средства не будет обнаружен и идентифицирован на месте в случае с беженцами из Украины, этот вопрос, скорее всего, будет отложен. Благодаря европейской директиве Чехия может заглянуть в реестры транспортных средств других государств-членов, но это не относится к транспортным средствам, зарегистрированным в Украине», — сказал Хофман.
В некоторых районах города регистрируют жалобы жителей на парковку украинских автомобилей в синих зонах.
«Я могу подтвердить, что к нам обращаются граждане, которые в основном предупреждают о неправильно припаркованных украинских автомобилях по телефону», — сказал Ян Хамник, представитель Праги 10. Он добавил, что мэрия передает предложения в городскую полицию.
Источник: prazska.drbna.cz
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