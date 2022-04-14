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На Пасху в Чехии полиция будет особо внимательно проверять водителей

На Пасху в Чехии полиция будет особо внимательно проверять водителей

anastasiia_kn 277
Как и в предыдущие годы, за безопасностью и бесперебойностью дорожного движения на Пасху будут следить сотрудники полиции.
На Пасху в Чехии полиция будет особо внимательно проверять водителей

С четверга по понедельник общенациональное мероприятие по безопасности дорожного движения будет посвящено оживленным местам и основным маршрутам. Они также будут патрулировать важные туристические районы и зоны повышенного риска, где часто нарушаются правила дорожного движения и происходят дорожно-транспортные происшествия. Будут проверять скорость, соблюдение правил, такие как ремни безопасности, действительность документов или техническое состояние транспортных средств.

Пасха — один из самых опасных периодов на чешских дорогах, когда люди выезжают на дальние расстояния и даже неопытные водители садятся за руль. Количество велосипедистов и мотоциклистов также увеличивается. Происшествий происходит больше, чем в другие выходные, зачастую с трагическими последствиями. 

Полицейские проверки регулярно акцентируют внимание на соблюдении запрета на употребление алкоголя и веществ, вызывающих привыкание, особенно во время Пасхи. В прошлом и позапрошлом году весенние праздники прошли на дорогах спокойнее, поскольку свободное передвижение людей было ограничено из-за эпидемии коронавируса.

Полицейские призывают автомобилистов быть внимательнее, уважительнее и терпимее. «Не переоценивайте свои силы и будьте предусмотрительны», — обратилась сегодня полиция к водителям.



Источник: prazska.drbna.cz

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Автомобили транспорт Чехия
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