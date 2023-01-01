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Взгляд в будущее: как изменится Пражская рыночная площадь

Взгляд в будущее: как изменится Пражская рыночная площадь

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
13 марта
15:11
2509
Общественные зоны на Рыночной площади в Праге (Pražská tržnice) через несколько лет обретут новый вид. В международном конкурсе жюри выбрало проект-победитель, который включает в себя посадку десятков деревьев, новую площадь и детские площадки. Первая часть проекта должна быть завершена в 2027 году.

Взгляд в будущее: как изменится Пражская рыночная площадь

«Площадь на Пражском рынке до недавнего времени буквально разваливалась на глазах, и Прага судилась с ее прежним арендатором. Будущее было неопределенным. Однако нам удалось выиграть судебный процесс, и с тех пор мы делаем срочный ремонты и вносим изменения. Однако общественные зоны комплекса нуждаются в едином подходе и новых решениях в целом. Мы решили найти их на международном конкурсе», — сказал в пресс-релизе Павел Вихнанек, заместитель мэра по финансам и бюджету, отвечающий за Пражскую рыночную площадь.

Победивший проект пражской Studio Perspektiv предусматривает посадку зелени. В летние месяцы на территории будут работать водные объекты, рядом со зданием бывшей водонапорной башни будет построен сквер, также появятся детские площадки. 

Строительные работы начнутся не сразу. Проект продолжит разрабатываться в течение следующих двух лет, а затем доработки будут проходить поэтапно, чтобы не нарушать работу комплекса. По оценкам города, люди увидят первую часть изменений в 2027 году. 

Источник: prazska.drbna.cz

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