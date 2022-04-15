Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк

Размножающаяся пара чешуйчатых млекопитающих будет жить на выставке индонезийских джунглей в пражском зоопарке Троя. Посетители смогут наблюдать за этими представителями исчезающих видов с середины мая. До этого времени животные будут помещены на карантин.
Панголины, или ящеры — отряд плацентарных млекопитающих. Название панголины происходит от малайского слова pengguling — «сворачивающийся в шар». Это чешуйчатое млекопитающее питается муравьями и термитами. В настоящее время животные находятся на грани исчезновения и являются одним из наиболее часто ввозимых контрабандой животных. Больше всего панголинов продают в Китае, Малайзии, Гонконге и Вьетнаме.
Международный союз охраны природы (МСОП) причисляет все восемь азиатских и африканских видов панголинов к исчезающим видам. По оценкам, за последние десять лет было поймано более миллиона особей этого вида. Причина в том, что представители некоторых традиционных азиатских и африканских культур приписывают целебные свойства их чешуе.Однако на этих млекопитающих также охотятся ради мяса. Некоторые азиаты считают его роскошным лакомством и символом богатства и более высокого социального статуса.
Пражский зоопарк вместе с зоопарками в Оломоуце и Остраве является одним из основных партнеров программы Trenggiling Conservation Program (TCP). Он направлен, среди прочего, на сокращение незаконной торговли этими животными на островах путем просвещения жителей Суматры и создания центра по спасению и реабилитации.
Источник: novinky.cz
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