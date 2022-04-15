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Голый мужчина катался в пражском метро

Голый мужчина катался в пражском метро

420on.cz 161
39-летний мужчина передвигался обнаженным в час пик в пражском метро. По данным полиции, скорее всего, он находился под воздействием наркотиков.
Голый мужчина катался в пражском метро

«Около четырех часов дня в городскую полицию поступило сообщение о том, что на станции метро «Мустек» находится обнаженный мужчина, который, вероятно, употреблял наркотики, в сопровождении молодой женщины», — говорится в сообщении городской полиции. 

Стражам правопорядка, которые просили его одеться, он сказал, что ему нечего стыдиться и стал ссылаться на свои религиозные убеждения. Он призвал свою веру. Женщина, с которой он путешествовал, утверждала, что это было пари. 

Когда патрульные захотели установить личность мужчины, он начал словесно оскорблять охранников и обвинять их в сексуальных домогательствах. Он добавил, что «папе, который работает в криминальном отделе, это не понравится».

 Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении беспорядков. 

Источник: novinky.cz

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Темы
метро полиция преступность Чехия Прага
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