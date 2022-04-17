Мужчина в Чехии в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль с собаками

В субботу на юге Пльзени мужчина, находящийся под действием наркотиков, угнал заведенный автомобиль, который его владелец оставил перед домом. В автомобиле находились две бельгийские овчарки. Полиции удалось остановить преступника в поле.

В дополнение к положительному тесту на метамфетамин стражи правопорядка обнаружили, что 46-летний мужчина имел запрет на вождение до 2025 года по решению суда.

«Мужчина угнал «Шкоду Октавию» около четырех часов дня. Владелец оставил заведенный автомобиль на стоянке перед многоквартирным домом и отправился домой еще за вещами. Когда он вернулся, машины, в которой он оставил двух бельгийских овчарок, уже не было. Он сразу же позвонил в полицию», — сказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рейндлова.

По ее словам, полиция сразу же приступила к поискам автомобиля. «Тем временем преступник отпустил обеих собак. Одна из них нашла дорогу домой один, другого позже обнаружил его хозяин с помощью случайных свидетелей», — продолжила Рейндлова.

Позже угнанный автомобиль обнаружил дорожный патруль у поселка Остров-у-Стржибра. «Однако водитель не реагировал на призывы полиции остановиться и ехал на большой скорости. У деревни Лохоусице он не справился с управлением, съехал с дороги и оказался в поле», — заключила Рейндлова.

Источник: novinky.cz

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