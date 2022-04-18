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Чехи собрали для Украины более трех миллиардов крон, треть из них — на вооружение

Чехи собрали для Украины более трех миллиардов крон, треть из них — на вооружение

420on.cz 339
С начала российского вторжения чехи собрали около 3,4 миллиарда крон, чтобы помочь Украине. Около трети от общей суммы было отправлено на счет Посольства Украины в Праге, предназначенный для закупки военной техники для украинской армии.
Чехи собрали для Украины более трех миллиардов крон, треть из них — на вооружение

Это следует из данных, предоставленных крупнейшими организаторами сборов. Россия вторглась в Украину 24 февраля. С тех пор страну покинули несколько миллионов человек, а 300 000 беженцев приехали в Чехию.

Жители Чехии отправили более миллиарда крон на сбор в поддержку Вооруженных сил Украины. Посольство уже израсходовало около 90% этой суммы. Таким образом, на счету в настоящее время остается около 100 миллионов крон, сообщили в посольстве Украины в Праге.

Некоммерческая организация Člověk v tísni собрала почти 1,67 миллиарда крон для помощи украинцам. На данный момент она использовала около 300 миллионов крон из выбранной суммы, сообщила пресс-секретарь Адриана Черна. «С начала нынешнего российского вторжения мы отправили 11 поездов и 26 грузовиков с гуманитарной помощью», — говорится на сайте Člověk v tísni. Помимо помощи непосредственно в Украине, организация также помогает украинским беженцам в Чехии и Молдове.

После начала российского вторжения организация «Память народа» также объявила сбор средств в помощь оккупированной стране. На данный момент было собрано 268 миллионов крон от спонсоров. «Мы уже купили и отправили помощь в Украину на сумму 223 миллиона крон», — сообщила пресс-секретарь Кристина Бардова. На собранные деньги память нации покупает медикаменты, спасательные жилеты или шлемы.

 

Чешский Красный Крест выделил 232 миллиона крон на поддержку Украины и ее жителей. На данный момент отправлена помощь непосредственно в Украину почти на 50 миллионов крон. Помощь направлена ​​в первую очередь на оказание медицинской помощи раненым и больным и, следовательно, включает медицинские принадлежности и оборудование, палатки, защитное снаряжение, такое как жилеты и каски, а также транспортные средства для медицинских бригад. Еще 17,4 млн крон Чешский Красный Крест направил на помощь украинским беженцам в Чехии.

Caritas CR также организует общественный сбор средств для помощи Украине и украинским беженцам. По последним данным, с начала войны люди отправили 121,6 млн крон. Caritas CR отправил в Украину несколько грузовиков и один поезд с гуманитарной помощью. Среди прочего организация отправляла продукты и предметы гигиены в Запорожье или электростанцию ​​в город Тачев.

На данный момент на счет гуманитарной организации «Адра», призванной помочь Украине, люди перечислили 77,6 млн крон. 25 миллионов были израсходованы, сообщила пресс-секретарь Каролина Эмануэлова. «Адра» помогает как украинским беженцам в Чехии, так и непосредственно в районах боевых действий, куда они перевозят еду, воду или медикаменты. Также осуществляется эвакуация людей из опасных районов, часто инвалидов, которые не смогли бы выбраться из этих мест самостоятельно.

Примерно пятая часть из 10,5 млн чешских крон, собранных в качестве сбора для помощи Украине, до сих пор была направлена ​​на приобретение гуманитарной помощи диаконией Евангелической церкви Чешского братства. Помощь оказывается непосредственно в Украине через наши партнерские местные организации, рассказала Ивана Дингова из Диаконии. Организации используют деньги для покупки продуктов питания, предметов гигиены и других предметов первой необходимости.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
финансовая помощь украинцы Украина Чехия
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