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Фестиваль мини-пивоварен пройдет в Праге 1 мая

Фестиваль мини-пивоварен пройдет в Праге 1 мая

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Ежегодный фестиваль мини-пивоварен пройдет 1 мая в парке у Бржевновского монастыря в Праге.
Фестиваль мини-пивоварен пройдет в Праге 1 мая

80 сортов  лучшего пива представят около 20 пивоваров из Чехии и других стран. Кроме того, на фестивале можно будет попробовать различные сорта вин от чешских виноделов. Гостей фестиваля также ждут традиционные закуски, отлично дополняющие любимый чешский напиток. В парке будет звучать живая музыка, проходить различные конкурсы и представления, в том числе для детей. Вход на фестиваль бесплатный.

Каждый гость получит бесплатно брендированный бокал, каталог пивоваров, а также возможность дегустировать пенный напиток. 

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Темы
чешское пиво фестиваль Чехия Прага
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