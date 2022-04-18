Фестиваль мини-пивоварен пройдет в Праге 1 мая

Ежегодный фестиваль мини-пивоварен пройдет 1 мая в парке у Бржевновского монастыря в Праге.

80 сортов лучшего пива представят около 20 пивоваров из Чехии и других стран. Кроме того, на фестивале можно будет попробовать различные сорта вин от чешских виноделов. Гостей фестиваля также ждут традиционные закуски, отлично дополняющие любимый чешский напиток. В парке будет звучать живая музыка, проходить различные конкурсы и представления, в том числе для детей. Вход на фестиваль бесплатный.

Каждый гость получит бесплатно брендированный бокал, каталог пивоваров, а также возможность дегустировать пенный напиток.