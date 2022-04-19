Прага 10 выделит 3,2 миллиона крон в поддержку проектов, которые помогают детям

Городской округ Прага 10 предоставит субсидию организациям, которые обеспечивают сеть поддержки детей и молодежи. Одна из них — Дом детей и молодежи Ulita, другая — YMCA. Вместе оба проекта от организаций получат 3,2 миллиона крон.

Decima помогает детям и подросткам в неблагоприятной ситуации

С прошлого года YMCA управляет клубом Decima в Праге 10. Центр во Вршовицах предлагает помощь для детей и молодежи от 6 до 19 лет. Он направлен на тех, кто находится в неблагоприятной социальной ситуации, будь то из-за неблагополучной семьи, буллинга или плохих отметок в школе.

«Услуги, предоставляемые Ymca в Праге 10, исторически отсутствовали. Детям раньше приходилось пользоваться такими услугами за пределами нашего района», — сказал Михал Кочи, советник Праги 10 по социальным вопросам, здоровью и безопасности.

Проект Streetwork встречает молодежь в парках и на вокзале

Второй проект – это выездная программа Streetwork Beztíže, которая действует в Праге 10 с 2012 года. Ее курирует Дом детей и молодежи Прага 3 – Ulita. Сотрудники проекта встречают детей на улицах, в клубах и на вокзалах, словом, везде, где есть молодежь. С ними они разбирают неблагоприятные социальные ситуации, а также бытовые проблемы. В то же время проект сопровождает детей в некоторые учреждения, такие как органы управления или суды.

Источник: prazska.drbna.cz

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