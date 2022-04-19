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Мужчина на Вацлавской площади бросал брусчатку в полицейскую машину

Мужчина на Вацлавской площади бросал брусчатку в полицейскую машину

anastasiia_kn 186
Полицейские настолько разозлили мужчину на Вацлавской площади, что он начал бросать брусчатку в их служебный автомобиль.
Мужчина на Вацлавской площади бросал брусчатку в полицейскую машину

Прохожие обратили внимание патрульной службы на мужчину, лежащего на обочине за припаркованным автомобилем. «Когда полицейские подошли к мужчине, он сказал им, что с ним все в порядке, просто он устал и отдыхает. Затем он встал и начал собирать свои вещи», — рассказала пресс-секретарь полиции Ирена Зайферт.

Поэтому полиция села в машину и хотела уехать. «В этот момент мужчина начал материться, взял в руку брусчатку и бросил ее на капот автомобиля. Водитель тут же остановился, и в пассажирскую дверь прилетел еще один камень. Полицейские тут же усмирили мужчину с помощью силовых средств, в том числе наручников», — описала ситуацию пресс-секретарь.

37-летний мужчина нанес ущерб более десяти тысяч крон. По данным полиции, он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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