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Пожилой мужчина убил сотрудницу в бюро по трудоустройству в Праге. Теперь ему грозит пожизненное

Пожилой мужчина убил сотрудницу в бюро по трудоустройству в Праге. Теперь ему грозит пожизненное

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Прокуратура обвинила мужчину, который, по версии полиции, сознался в прошлогодней стрельбе в Пражском бюро труда, жертвой которой стала его сотрудница.
Пожилой мужчина убил сотрудницу в бюро по трудоустройству в Праге. Теперь ему грозит пожизненное

Стрелявшему грозит высшая мера наказания или даже пожизненное заключение. О развитии дела во вторник сообщил пресс-секретарь муниципального суда Праги Адам Вениг.

Полиция задержала 66-летнего мужчину в июне прошлого года в центре города Прага, всего через несколько часов после стрельбы в отделении бюро труда на улице Белеградска, Прага 2. С собой у него было незаконно хранимое оружие. Еще одно оружие, самодельный дробовик, было обнаружено в его машине.

 

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность Прага Чехия
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