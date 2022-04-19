Пожилой мужчина убил сотрудницу в бюро по трудоустройству в Праге. Теперь ему грозит пожизненное

Стрелявшему грозит высшая мера наказания или даже пожизненное заключение. О развитии дела во вторник сообщил пресс-секретарь муниципального суда Праги Адам Вениг.
Полиция задержала 66-летнего мужчину в июне прошлого года в центре города Прага, всего через несколько часов после стрельбы в отделении бюро труда на улице Белеградска, Прага 2. С собой у него было незаконно хранимое оружие. Еще одно оружие, самодельный дробовик, было обнаружено в его машине.
Источник: novinky.cz
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