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Как прошла Пасха: Пьяный водитель врезался в деревья, женщина «выдохнула» 3,5 промилле

Как прошла Пасха: Пьяный водитель врезался в деревья, женщина «выдохнула» 3,5 промилле

anastasiia_kn 318
В эту Пасху было больше патрулей, чем когда-либо прежде.
Как прошла Пасха: Пьяный водитель врезался в деревья, женщина «выдохнула» 3,5 промилле

Подавляющее большинство пасхальных проверок прошло благополучно. Это относится, например, к столице или Средней Богемии. Хотя исключения найдутся. Например, водитель, разбившийся в Праге на Просеке в воскресенье вечером:

«Он врезался в дерево. Затем попытался уехать и попятился ко второму дереву. У него нашли два промилле алкоголя», — сказал Ян Данек, представитель пражской полиции.

Его «опередила» женщина из Брно, которая в понедельник врезалась в железные ворота. В ее крови было 3,5 промилле алкоголя.

«С четверга по воскресенье мы остановили 56 водителей, которые ехали в состоянии алкогольного опьянения. Еще десять ехали в состоянии наркотического опьянения», — сказал Павел Шваб, представитель южноморавской полиции.

Сами полицейские говорят, что цель не в том, чтобы выписать как можно больше штрафов. В основном они хотят действовать превентивно. «Усиление надзора со стороны чешской полиции способствует сокращению ненужных аварий и гибели людей», — сказал министр транспорта Мартин Купка.

С четверга по воскресенье на дорогах Чехии произошло 900 аварий. 

Во время Пасхи полиция сосредоточилась на «серьезных правонарушениях водителей». 

«В основном это чрезмерная скорость, ремни безопасности. Распространенной проблемой также является использование телефона за рулем. Проверка на алкоголь. Еще одно негативное явление на автомагистралях — несанкционированное движение по левой полосе», — пояснил Злы.

 

Источник: tn.nova.cz

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Автомобили Прага Чехия
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