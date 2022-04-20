Пражскому центру помощи беженцам в Высочанах нужны волонтеры

14 апреля Пражский центр помощи беженцам переехал из Конгресс-центра в здание возле станции метро «Высочанска». В связи с уменьшением числа беженцев из Украины уменьшилась и его пропускная способность. Тем не менее, мэрия Праги просит помощи у волонтеров.

«Сейчас мы сталкиваемся с большой нехваткой волонтеров, особенно переводчиков», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

«Поэтому, если вы знаете украинский или русский язык и у вас есть возможность прийти и помочь нам здесь, в региональном центре помощи в Высочанах, пожалуйста, зарегистрируйтесь на icpraha.com», — призвал он.

По словам директора Пражской скорой помощи Петра Колоуха, ни коронавирус, ни туберкулез не являются проблемой для беженцев.

По его словам, в сутки среди украинских беженцев насчитывается около тридцати случаев заражения коронавирусом. «Мы не видим никаких проблем с коронавирусом», — сказал он, добавив, что общее число заражений значительно снизилось по сравнению с предыдущим периодом.

Люди также опасались туберкулеза в связи с волной беженцев из Украины, но эти опасения не подтвердились. «С начала кризиса с беженцами у нас было всего два таких случая», — сообщил Колоух.

Центр для беженцев был вынужден переехать из Конгресс-центра в связи с запланированными мероприятиями, некоторые из которых связаны с председательством Чехии в Европейском союзе. Вместимость нового центра для беженцев «Высочина» примерно на четверть меньше, и он может принимать около 2700 человек в день. Однако руководство города предполагает, что этого будет достаточно — ежедневное количество беженцев в центре в последнее время не превышает 1000 человек.

После входа в здание украинцы разделяются на группы — на тех, кому нужно проживание или просто визы. Они ориентируются в здании по цветным маркерам на земле. Также в центре есть детский уголок.

Здание у метро «Высочаны», где недавно расположился центр помощи украинцам, безвозмездно предоставила компания Central Group.

Источник: novinky.cz

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