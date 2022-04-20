Пока чешская полиция прогоняла уличного музыканта у того украли 2000 крон

Прохожий незаметно подошел к коробке для сбора денег и вытащил банкноту в две тысячи крон.

В воскресенье, 17 апреля, после двух часов дня охранники обнаружили уличного музыканта, выбравшего для своего выступления место в пешеходной зоне на улице Надражной у станции метро «Андел». К 24-летнему мужчине обратилась полиция, ведь выступления в этих местах запрещены. В конце концов, им пришлось сразу же заняться другим случаем.

Полицейские проинструктировали исполнителя о правилах и разрешили правонарушение по соглашению, но ситуацией воспользовался вор. Прохожий незаметно подошел к коробке для сбора денег и вытащил банкноту в две тысячи крон.

Поступок не ускользнул ни от полицейского, ни от мужчины, который изначально бросил купюру и оглянулся через несколько метров. Патруль задержал 39-летнего грабителя и передал его коллегам-полицейским по подозрению в совершении преступления.

Источник: prazska.drbna.cz