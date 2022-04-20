Аноним предупредил о бомбе на борту самолета, летевшего в Прагу. Самолет проверяют

Сегодня в Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела поступило анонимное сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета из Варшавы. Он уже приземлился в 12:03, пассажиров эвакуировали, самолет проверяют.

«Поступило электронное письмо с угрозой о хранении в одном из самолетов заминированной взрывной системы. После приземления этого самолета все 56 пассажиров, включая персонал, были эвакуированы, и в настоящее время проводится проверка», — заявил пресс-секретарь полиции Рихард Хрдина.

Местные пожарные помогли с эвакуацией пассажиров по территории аэропорта, доставив их к терминалу. Аэропорт работает в прежнем режиме.

Источник: prazska.drbna.cz

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