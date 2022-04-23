Прага выделит более 40 миллионов на мероприятия для детского досуга

Пражские советники обсудили предложение о предоставлении субсидий в Программе поддержки досуга детей и молодежи на 2022 год. Всего на эти цели они выделят более 40 миллионов крон.

Деньги могут быть использованы организациями для аренды и обслуживания помещений

Средства могут использовать некоммерческие организации, предоставляющие досуг для детей и молодежи. Деньги пойдут на аренду, эксплуатационные расходы, содержание клубов и спортивных площадок.

«Субсидии на поддержку досуга играют очень важную роль в Праге, особенно в обеспечении финансово требовательной работы отдельных детских и молодежных кружков и секций, которые способствуют пресечению негативных явлений и преступности. Нынешняя система распределения средств, включая заключение однолетних грантовых соглашений с избранными заявителями, является удовлетворительной и соответствует изменчивости требований в этой области», — сказал в пресс-релизе Вит Шимрал, советник по вопросам образования.

Программа также поддерживает поездки за границу

Загородные лагеря и мероприятия выходного дня также поддерживаются программными субсидиями. Организаторы мероприятий для детей, не принадлежащие ни к одной организации, также могут подать заявку на финансирование. «Для этой целевой группы поддержка также направлена ​​на так называемые открытые мероприятия, которые проходят в форме разовых событий. Поддержка направлена ​​и на участие детских и молодежных коллективов в презентационных и конкурсных мероприятиях за рубежом и на обучение работников, работающих с детьми и молодежью, в сфере досуга», — пишет мэрия.

Источник: prazska.drbna.cz