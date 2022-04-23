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Прага выделит более 40 миллионов на мероприятия для детского досуга

Прага выделит более 40 миллионов на мероприятия для детского досуга

anastasiia_kn 184
Пражские советники обсудили предложение о предоставлении субсидий в Программе поддержки досуга детей и молодежи на 2022 год. Всего на эти цели они выделят более 40 миллионов крон.
Прага выделит более 40 миллионов на мероприятия для детского досуга

Деньги могут быть использованы организациями для аренды и обслуживания помещений

Средства могут использовать некоммерческие организации, предоставляющие досуг для детей и молодежи. Деньги пойдут на аренду, эксплуатационные расходы, содержание клубов и спортивных площадок.

«Субсидии на поддержку досуга играют очень важную роль в Праге, особенно в обеспечении финансово требовательной работы отдельных детских и молодежных кружков и секций, которые способствуют пресечению негативных явлений и преступности. Нынешняя система распределения средств, включая заключение однолетних грантовых соглашений с избранными заявителями, является удовлетворительной и соответствует изменчивости требований в этой области», — сказал в пресс-релизе Вит Шимрал, советник по вопросам образования.

 

Программа также поддерживает поездки за границу

Загородные лагеря и мероприятия выходного дня также поддерживаются программными субсидиями. Организаторы мероприятий для детей, не принадлежащие ни к одной организации, также могут подать заявку на финансирование. «Для этой целевой группы поддержка также направлена ​​на так называемые открытые мероприятия, которые проходят в форме разовых событий. Поддержка направлена ​​и на участие детских и молодежных коллективов в презентационных и конкурсных мероприятиях за рубежом и на обучение работников, работающих с детьми и молодежью, в сфере досуга», — пишет мэрия.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
дети молодёжь Прага
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