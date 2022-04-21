150 гоночных ретро-автомобилей стартуют 22 апреля из Праги

В полдень в пятницу, 22 апреля, 150 гоночных автомобилей стартуют с Пражского фруктового рынка на трассе 11-го ежегодного ралли «Praha Revival». За руль автомобилей Mercedes, Ford, VW, Datsun, Peugeot, Triumph, Audi, BMW, Alfa Romeo сядут экипажи из 14 стран, а также будут представлены легендарные Škoda 130 LR и Trabant 601.

Об этом заявили организаторы мероприятия. После торжественного старта в пятницу автомобили проедут через Сланы и Мост в Теплице к гостинице Panorama, куда они вернутся на следующий день после завершения маршрута. В воскресенье ралли закончится в картинг-центре Радотин в Праге, где результаты будут объявлены в 17:30.

На дорогах экипажам придется соблюдать правила, в том числе ограничение скорости. Гонщики и их штурманы также проходят закрытые временные участки на разных ландшафтах и ​​на разных поверхностях.

Мероприятие организовано Центральным автомобильным клубом Чешской Республики совместно с отраслевой ассоциацией ÚAMK Sdružení českého autosportu.

Источник: novinky.cz