150 гоночных ретро-автомобилей стартуют 22 апреля из Праги

Об этом заявили организаторы мероприятия. После торжественного старта в пятницу автомобили проедут через Сланы и Мост в Теплице к гостинице Panorama, куда они вернутся на следующий день после завершения маршрута. В воскресенье ралли закончится в картинг-центре Радотин в Праге, где результаты будут объявлены в 17:30.
На дорогах экипажам придется соблюдать правила, в том числе ограничение скорости. Гонщики и их штурманы также проходят закрытые временные участки на разных ландшафтах и на разных поверхностях.
Мероприятие организовано Центральным автомобильным клубом Чешской Республики совместно с отраслевой ассоциацией ÚAMK Sdružení českého autosportu.
Источник: novinky.cz