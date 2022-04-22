Разыскивается мужчина, совершивший убийство на Ходове. Он может быть вооружен и опасен

Полиция Праги объявила Иржи Алинча в розыск в связи с его возможной причастностью к насильственной смерти 55-летнего мужчины в Праге 4. Нападавший нанес ему ножевое ранение.

«В доме на Праге 4 был найден труп с ножевым ранением. Делом занимаются следователи отдела по расследованию убийств — они ищут 26-летнего Йиржи Алинча. Если увидите его, позвоните 158 и будьте осторожны. Он вооружен и может быть опасен», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Вчера утром полиция обнаружила тело 55-летнего мужчины в квартире панельного дома на улице Бродского в Ходове. По словам пресс-секретаря полиции Виолеты Ширжиштевой, он умер насильственной смертью.

На место происшествия выехали фельдшеры, но мужчине уже не могли помочь.

Источник: prazska.drbna.cz