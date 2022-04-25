Вам звонили мошенники? Расскажите, как это было, чтобы помочь читателям 420on

420on готовит новый выпуск на злободневную тему — телефонное мошенничество в Праге.

Если вам звонил мошенник и вы хотите стать частью нового выпуска, чтобы помочь другим читателям, запишите для нас голосовое сообщение или видеообращение:

— Напишите свою страну и город, где вы находились, когда звонил мошенник (Чехия или другая европейская страна?)

— Как представился звонящий? На каком языке?

— Какие условия вам называл, как запугивал вас?

— Были ли еще звонки подобного рода (повторные или звонки от напарника мошенника)?

— Вы поверили мошеннику? Если да, то какие действия вы выполнили по его указанию? Если нет, то как вы поняли, что звонит мошенник?

— Как вы поступили после — обращались ли в полицию/свой банк? Как все закончилось?

Длительность: максмально лаконично, от 1 до 3-х минут, но если у вас очень захватывающая история на эту тему, то можно немного дольше.

Куда писать: [email protected]

В письме можете прикрепить ссылку на хранилище с аудио/видеофайлом (например, используйте этот файлообменник). Вы также можете разместить видео, пример, на своем канале YouTube и прислать нам ссылку с доступом.

Голосовые сообщения также можете присылать в наш Инстаграм @420oncz.

Если вы хотите, чтобы ваш голос присутствовал в видео анонимно , то напишите в теме письма или в сообщении «Анонимно о мошенничестве», тогда мы уберем видео и не будем озвучивать ваше имя.

Для чего это делать?

Так вы поможете читателям 420on не попасться на удочку аферистов, а также донесете мошеннические схемы для широкого круга зрителей. Зная уловки, их легче распознать!

Как уберечься от мошенничества — писали тут.

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YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

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