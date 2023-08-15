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Верховный суд оставил в силе условный приговор узбеку за ножевое ранение двух украинцев в Праге

Анастасия Князева
15 АВГУСТА 2023
18:30
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Верховный суд подтвердил приговор в отношении узбека Алладжара Бабирова: 18 месяцев лишения свободы условно с трехлетней отсрочкой за ранение двух украинцев ножом в центре Праги. Пражские суды решили, что Бабиров напал и причинял ущерб в ответ на предыдущую агрессию. Прокурор Игорь Стржиж обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть приговор, считая ранение первого мужчины попыткой убийства. Однако суд отклонил его апелляцию.
Действие расценили как причинение вреда здоровью по оправданному мотиву, поскольку ранее группа иностранцев на Бабирова напала. Прокуратура требовала  от 12 до 16 лет лишения свободы за покушение на убийство.

«В течение всего инцидента действия Бабирова были направлены на самозащиту от нападающих», — говорится в решении Верховного суда, принятом в мае без публичных слушаний. Полное обоснование решения будет доступно после вручения сторонам соответствующих документов.

В своей апелляционной жалобе прокурор Стржиж отметил, что Бабиров ударил одного из украинцев ножом с 10-сантиметровым лезвием в грудь — область, где находятся жизненно важные органы. Это известно даже тем, кто не имеет медицинского образования. 

«На основании объективных данных можно сделать вывод о том, что Бабиров понимал возможные фатальные последствия своего поступка», — подчеркнул прокурор в своем обращении.

Инцидент, в котором узбек Аллажар Бабиров атаковал группу украинцев, произошел вечером 15 мая 2021 года на Палацкой площади в Праге. Неподалеку, в Житковых садах, молодые украинцы распивали алкоголь, и среди них оказался пьяный Бабиров. Изначально, согласно обвинению, конфликт начался из-за громкой музыки. Однако Бабиров утверждает, что он пришел на место из-за увиденной им драки, чтобы проверить состояние потерпевшего.

Прокуратура считает, что Бабиров достал нож-бабочку еще в парке. Однако, по словам Ленки Цигларжовой, председателя Сената Пражского городского суда, факты говорят иначе: «После короткого мирного общения Бабиров подошел к трамвайной остановке, где несколько украинцев начали бить его».

Цигларжова детально описала ход событий: «Одного из нападавших веселило нападение на Бабирова. Подсудимый стоял спиной, и один из нападавших ударил его по голове. Повернувшись, Бабиров получил удар ногой в тело от другого атакующего». Свидетельские показания и записи с городских камер подтверждают ее слова.

Инцидент суд классифицировал как причинение вреда здоровью на фоне оправданных обстоятельств из-за предыдущей агрессии со стороны украинцев. Прокуратура пыталась доказать, что это была попытка убийства и требовала для Бабирова от 12 до 16 лет тюрьмы. Но их аргументы не нашли подтверждения в суде.

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преступность украинцы Прага Чехия

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