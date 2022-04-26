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Группа молодых людей в Чехии не поместилась в машину, трое из них решили сесть багажник

Группа молодых людей в Чехии не поместилась в машину, трое из них решили сесть багажник

420on.cz 465
Если в машине нет места, посадите пассажиров в багажник. Такой способ выбрал водитель транспортной службы, который должен был отвезти группу молодых людей на автомобиле. Но не все поместились в машину, тогда трое из них залезли в багажник. Один из свидетелей инцидента зафиксировал правонарушение на камеру.
Группа молодых людей в Чехии не поместилась в машину, трое из них решили сесть багажник

Случай произошел в конце января в центре города Пльзень, но только сейчас удалось найти водителя транспортной службы, чтобы он объяснил свои действия полиции.

«Группа молодых людей заказала машину, чтобы выехать из города. Заказ происходил через мобильное приложение, которое было альтернативой службе такси. Однако не все смогли поместиться в машину», — сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова.

«Поэтому три человека залезли в багажник и отправились в путь. Все происходящее заснял на камеру водитель, который ехал за автомобилем транспортной компании, а затем передал запись в полицию», — добавила Райндлова.

В полицию вызвали водителя для дачи объяснений, но по месту жительства его обнаружить не удалось. В конце концов, его выследили, и апреле он прибыл в отделение.

«22-летний мужчина признался, что позволил клиентам забираться в багажник автомобиля. Таким образом, он совершил правонарушение — во время перевозки лиц превысил разрешенное количество пассажиров и возил их в багажном отделении. Полиция впоследствии оштрафовала его», — сообщила пресс-секретарь. Размер штрафа она не уточнила.

Правонарушение совершили и те, кого перевозили. «Они вели себя недисциплинированно и тем самым поставили под угрозу собственную безопасность», — добавила пресс-секретарь. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Чехия Пльзень полиция такси
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