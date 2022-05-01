Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.6
USD
23.33
RUB
0.33
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 14 °C
Владельцы квартир в Праге получат больше прав

Владельцы квартир в Праге получат больше прав

anastasiia_kn 95
Пражские советники одобрили предложение о внесении изменений в Гражданский кодекс, которые должны усилить полномочия собственников. Члены совета направили поправку к предложению правительства министру регионального развития Ивану Бартошу.
Владельцы квартир в Праге получат больше прав

Правила будут применяться к собственникам жилья и другим предпринимателям

После изменений новый кодекс будет включать более широкие полномочия для владельцев квартир и ассоциаций собственников SVJ. Его цель – помочь владельцам квартир лучше отстаивать свои права в отношении использования квартир и общих пространств дома.

Таким образом, сообщество собственников сможет определить соответствующие ограничения и условия использования квартир и мест общего пользования, чтобы обеспечить в доме покой и порядок. Это могут быть правила предоставления услуг краткосрочного проживания, таких как Airbnb, а также другие виды деятельности, которые могут стеснять жильцов и наносить ущерб их благосостоянию во время проживания.

По словам советников, собственники могли бы, например, установить режим ночного покоя, вести книгу постояльцев или передать ключи от жилья с инструкцией по безопасности под роспись.

 

Это дало бы владельцам инструменты для решения спорных ситуаций

По мнению советников, такие ограничения и условия не ущемляют права заинтересованного собственника, так как аналогичные правила действуют во всех остальных квартирах, и собственник объекта проверяет их соблюдение в интересах других жильцов.

«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому мы хотим дать людям, живущим в многоквартирных домах, инструменты для того, чтобы они действительно могли справиться со своей ситуацией. К сожалению, суды пока не защитили этих людей, поэтому мы выступаем с такой законодательной инициативой. Я верю, что министр регионального развития Иван Бартош быстро включит наше предложение в предложение правительства и представит его в парламент», — сказала Хана Кордова Марванова, представившая законодательное предложение.

Таким образом, предложение должно быть включено в закон, регулирующий правила оказания услуг по краткосрочному размещению в квартирах, который готовится Министерством регионального развития Чешской Республики.

 

Предложение является частью пакета мер из четырех пунктов

Поправка была создана как часть пакета мер из четырех пунктов, согласованных Пражским городским советом в резолюции о дальнейших шагах по решению проблемы краткосрочного проживания. Другие меры либо уже реализованы, либо уже осуществляются.

В пакет также включено обязательство присутствия на цифровых платформах, где муниципалитетам будет представлена подробная информация о квартирах. Кроме того, и юридические полномочия муниципалитетов издавать правила, которые позволили бы им регулировать предоставление услуг по краткосрочному размещению в квартирах на их территории. И последний пункт — обеспечить соблюдение строительного и иного законодательства в случаях, когда квартиры постоянно используются для оказания услуг по краткосрочному размещению, и сравнить условия, которые применяются к другим поставщикам жилья, таким как отели и гостевые дома.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
недвижимость аренда недвижимости законы Прага
Читайте
по теме 
В Праге люди, разместившие беженцев в муниципальной квартире, получат скидку на квартплату до четырех тысяч
30.04.2022 09:52 Экономика
В Праге люди, разместившие беженцев в муниципальной квартире, получат скидку на квартплату до четырех тысяч
842
«Из России у нас нет ни одного покупателя квартиры в Чехии», говорит глава Skanska Reality
29.04.2022 12:56 Экономика
«Из России у нас нет ни одного покупателя квартиры в Чехии», говорит глава Skanska Reality
2896
Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье
28.04.2022 08:53 Экономика
Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье
3354
В Чехии начались выплаты семьям, приютившим беженцев
26.04.2022 10:09 Экономика
В Чехии начались выплаты семьям, приютившим беженцев
2050
Последние новости:
01
мая
Полиция Праги расследует дело об изнасиловании пяти детей в районе Винограды
01.05.2022 10:34 Общество
Полиция Праги расследует дело об изнасиловании пяти детей в районе Винограды
1
Sberbank CZ не подал апелляцию на решение ЧНБ об отзыве лицензии
01.05.2022 10:05 Экономика
Sberbank CZ не подал апелляцию на решение ЧНБ об отзыве лицензии
68
В Чехии сегодня отметят День труда
01.05.2022 09:08 Общество
В Чехии сегодня отметят День труда
233
30
апреля
Правительство ошиблось. Единовременную выплату 5000 крон на ребенка получат меньше семей, чем было заявлено
30.04.2022 16:23 Экономика
Правительство ошиблось. Единовременную выплату 5000 крон на ребенка получат меньше семей, чем было заявлено
1854
День открытых дверей пройдет 8 мая в Сенате Чехии
30.04.2022 15:17 Культура
День открытых дверей пройдет 8 мая в Сенате Чехии
1257
Несовершеннолетний ребенок погиб во время гонок на грузовиках в Чехии
30.04.2022 15:11 Экономика
Несовершеннолетний ребенок погиб во время гонок на грузовиках в Чехии
1136
«Мы не хотим войны», — говорят русские студенты Масарикова университета
30.04.2022 09:46 Общество
«Мы не хотим войны», — говорят русские студенты Масарикова университета
1414
Мужчина в Чехии хотел убить свою подругу, а потом сам застрелился
30.04.2022 09:28 Общество
Мужчина в Чехии хотел убить свою подругу, а потом сам застрелился
1014
29
апреля
«Виновата не короткая юбка, а насильник». Выставка против обвинений жертв в Чехии
29.04.2022 16:34 Общество
«Виновата не короткая юбка, а насильник». Выставка против обвинений жертв в Чехии
1894
Хакеры атакуют и чешские СМИ
29.04.2022 15:24 Общество
Хакеры атакуют и чешские СМИ
633


Мобильная версия