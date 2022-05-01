Владельцы квартир в Праге получат больше прав

Пражские советники одобрили предложение о внесении изменений в Гражданский кодекс, которые должны усилить полномочия собственников. Члены совета направили поправку к предложению правительства министру регионального развития Ивану Бартошу.

Правила будут применяться к собственникам жилья и другим предпринимателям

После изменений новый кодекс будет включать более широкие полномочия для владельцев квартир и ассоциаций собственников SVJ. Его цель – помочь владельцам квартир лучше отстаивать свои права в отношении использования квартир и общих пространств дома.

Таким образом, сообщество собственников сможет определить соответствующие ограничения и условия использования квартир и мест общего пользования, чтобы обеспечить в доме покой и порядок. Это могут быть правила предоставления услуг краткосрочного проживания, таких как Airbnb, а также другие виды деятельности, которые могут стеснять жильцов и наносить ущерб их благосостоянию во время проживания.

По словам советников, собственники могли бы, например, установить режим ночного покоя, вести книгу постояльцев или передать ключи от жилья с инструкцией по безопасности под роспись.

Это дало бы владельцам инструменты для решения спорных ситуаций

По мнению советников, такие ограничения и условия не ущемляют права заинтересованного собственника, так как аналогичные правила действуют во всех остальных квартирах, и собственник объекта проверяет их соблюдение в интересах других жильцов.

«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому мы хотим дать людям, живущим в многоквартирных домах, инструменты для того, чтобы они действительно могли справиться со своей ситуацией. К сожалению, суды пока не защитили этих людей, поэтому мы выступаем с такой законодательной инициативой. Я верю, что министр регионального развития Иван Бартош быстро включит наше предложение в предложение правительства и представит его в парламент», — сказала Хана Кордова Марванова, представившая законодательное предложение.

Таким образом, предложение должно быть включено в закон, регулирующий правила оказания услуг по краткосрочному размещению в квартирах, который готовится Министерством регионального развития Чешской Республики.

Предложение является частью пакета мер из четырех пунктов

Поправка была создана как часть пакета мер из четырех пунктов, согласованных Пражским городским советом в резолюции о дальнейших шагах по решению проблемы краткосрочного проживания. Другие меры либо уже реализованы, либо уже осуществляются.

В пакет также включено обязательство присутствия на цифровых платформах, где муниципалитетам будет представлена подробная информация о квартирах. Кроме того, и юридические полномочия муниципалитетов издавать правила, которые позволили бы им регулировать предоставление услуг по краткосрочному размещению в квартирах на их территории. И последний пункт — обеспечить соблюдение строительного и иного законодательства в случаях, когда квартиры постоянно используются для оказания услуг по краткосрочному размещению, и сравнить условия, которые применяются к другим поставщикам жилья, таким как отели и гостевые дома.

Источник: prazska.drbna.cz

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