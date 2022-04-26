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Чешский розыск: Мужчина из Грузии пришел в гости и напал на хозяев с ножом

Чешский розыск: Мужчина из Грузии пришел в гости и напал на хозяев с ножом

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С середины марта этого года следователи разыскивают Ратима Джавахисвили из Грузии, который подозревается в преступлениях, связанных с причинением тяжких телесных повреждений, вымогательством и причинением вреда здоровью.
Чешский розыск: Мужчина из Грузии пришел в гости и напал на хозяев с ножом

Во время визита к знакомым в одной из квартир в Ходове после нескольких глотков алкоголя он напал с ножом и кастетом на двух жильцов квартиры. Оба мужчины впоследствии оказались в больнице.

Грузин находится в национальном розыске с 18 марта 2022 года. Рост мужчины около 180 сантиметров, крепкое телосложение.

«Ранее находился в столице, особенно в районе Праги 4 и Праги 10, где он жил с другими иностранцами. Однако не исключено, что он перемещается по всей Чехии и скрывается от правоохранительных органов. Виновник знает, что его ищет полиция. Он способен применить насилие, даже с оружием, чтобы избежать последствий своих действий», — заявил представитель полиции Ян Данек, добавив, что мужчина опасен и может быть вооружен.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
преступность Прага Чехия
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